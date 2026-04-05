Temporal en Tucumán: estas son las 107 escuelas sin clases este lunes tras el fuerte impacto de las lluvias

El fenómeno climático dejó rutas cortadas, establecimientos inundados y edificios dañados. La suspensión afecta a gran parte del interior provincial.

El fuerte temporal que golpeó a Tucumán continúa generando consecuencias. Este lunes, un total de 107 escuelas no tendrán clases debido a inundaciones, caminos anegados, cortes de rutas y problemas edilicios.

La medida afecta principalmente a localidades del interior, donde el impacto de las lluvias fue más severo. Las autoridades no descartan que el listado pueda modificarse en las próximas horas.

A continuación, el detalle completo por departamento:

📍 BURRUYACÚ

Salvador Alfonso | Las Salinas | Primaria | Centro de Evacuados Escuela de Comercio Vicente Vital Heredia | El Timbó | Secundaria | Centro de Evacuados Escuela N° 326 | Tranquitas | Primaria | Corte de Ruta 305 Escuela N° 150 | Del Sunchal | Primaria | Corte de Ruta 305 Hermanos Concepcionistas | Villa Padre Monti | Primaria | Corte de Ruta 305 N° 250 Antonio Campo | Timbó Viejo | Primaria | Caminos anegados Escuela Secundaria Rural Las Colas | Las Colas | Secundaria | Caminos anegados Escuela Secundaria Rural Tusca Pampa | Tusca Pampa | Secundaria | Caminos anegados Escuela Secundaria El Timbó Nuevo | Timbó Nuevo | Secundaria | Ruta 305 cortada / Sin luz ni agua SRTIC La Soledad | La Soledad | Secundaria | Caminos anegados SRTIC La Virginia | La Soledad | Secundaria | Caminos anegados SRTIC San Carlos | San Carlos | Secundaria | Caminos anegados SRTIC Los Chorrillos | Los Chorrillos | Secundaria | Caminos anegados Dr. Caupolicán Molina | Villa María | Primaria | Caminos anegados N° 292 Juan Carlos Iramain | Tusca Pampa | Primaria | Caminos anegados / Sin transporte Campamento El Plumerillo | Finca San Carlos | Primaria | Camino en mal estado N° 5 Hipólito Buchard | Santa Rosa - Tala Pozo | Primaria | Caminos intransitables Escuela N° 314 Baltazar Aguirre | La Soledad | Primaria | Caminos en mal estado N° 166 Elvira López de Martínez Savalía | Las Lajitas | Primaria | Corte Ruta 305 N° 61 Dolores del C. Brito | Río Nío | Primaria | Corte Ruta 305

📍 RÍO CHICO

Marcos Manuel Avellaneda | Santa Ana | Primaria | Centro de Evacuados Maestro Mario Emilio Carmona | B° Colón | Primaria | Centro de Evacuados N° 64 Wolf Schcolnik | Santa Rosa | Primaria | Escuela inundada Maestro Luis Gianneo | Camino Vecinal | Primaria | Escuela inundada Escuela N° 21 | Los Luna | Primaria | Caminos anegados Escuela N° 137 | Los Córdoba | Primaria | Caminos anegados Escuela N° 279 | San Isidro | Primaria | Caminos anegados Escuela N° 280 | Lote 6 | Primaria | Caminos anegados Escuela N° 288 | Lote 14 | Primaria | Caminos anegados Escuela N° 289 | Lote 17 | Primaria | Caminos anegados Escuela N° 264 | Santa Ana | Primaria | Caminos anegados / Sin transporte Secundaria Maestro Enrique Casella | Santa Bárbara | Secundaria | Caminos anegados Escuela Agrotécnica Juan Mantovani | Santa Ana | Técnica | Caminos anegados Escuela N° 320 | Lote 12 Santa Ana | Primaria | Caminos anegados Instituto de la República | Aguilares | Privada | Escuela inundada

📍 CHICLIGASTA

Fray Justo Santa María de Oro | Alto Verde | Primaria | Centro de Evacuados Escuela N° 268 | Arcadia | Primaria | Caminos anegados Secundaria Primera Junta | Cortaderas | Secundaria | Caminos anegados Esc. Secundaria René Favaloro | La Calera | Secundaria | Caminos anegados Secundaria Monte Rico Viejo | Monte Rico Viejo | Secundaria | Caminos anegados N° 168 | Belicha Huaico | Primaria | — 1° de Mayo | Concepción | Primaria | —

📍 LEALES

N° 104 Joaquín Frías | Los Gómez | Primaria | Centro de evacuados Manuel García Fernández | Bella Vista | Primaria | Problemas edilicios N° 132 Escuela para la Paz | Los Romano | Primaria | Caminos anegados N° 226 República del Líbano | Villa Fiad | Primaria | Riesgo eléctrico Escuela Especial Santa Lucía | Leales | Especial | Caminos anegados Comunidad de Los Lunarejos | Lunarejos | Primaria | Caminos anegados Escuela N° 354 | San Antonio | Primaria | Caminos anegados Secundaria Comercio Cóndor Huasi | Cóndor Huasi | Secundaria | Caminos anegados N° 105 | Leales | Primaria | Caminos anegados N° 52 Obispo Piedrabuena | San J. de B. Vista | Primaria | Sin luz Juan M. de Pueyrredón | Los Sueldos | Primaria | Caminos anegados Los Juárez | Los Juárez | Primaria | Caminos anegados N° 120 | Santa Rosa | Primaria | Caminos anegados N° 27 Provincia de Santa Cruz | Quilmes | Primaria | Caminos anegados N° 82 Santiago del Estero | Esquina | Primaria | Caminos anegados N° 114 Fuerza Aérea | La Encantada | Primaria | Caminos anegados Escuela N° 175 | Mercedes | Primaria | Caminos anegados Escuela N° 192 | Las Cañadas | Primaria | Caminos anegados N° 227 | Vizcacheral | Primaria | Caminos anegados N° 232 | Los Camperos | Primaria | Caminos anegados N° 272 | El Cortaderal | Primaria | Caminos anegados N° 381 Fernando Prat Gay | Ing. Leales | Primaria | Caminos anegados

📍 SIMOCA

N° 286 José Millán | Los Amaya | Primaria | Caminos anegados N° 183 | Los Pérez | Primaria | Caminos anegados N° 41 Roque Aragón | Niogasta | Primaria | Caminos anegados Águeda Tejerina | La Junta | Primaria | Caminos anegados N° 162 Aguilar | Los Agudos | Primaria | Desborde Río Medina N° 94 Retes | Finca El Pacará | Primaria | Caminos anegados Escuela N° 68 | Los Arrieta | Primaria | Caminos anegados Carlos Saavedra Lamas | Sur de Trejos | Primaria | Caminos anegados Secundaria Nueva Trinidad | Nueva Trinidad | Secundaria | Caminos anegados SRTIC Los Valenzuela | Los Valenzuela | Secundaria | Caminos anegados N° 134 | Maccio Sud | Primaria | Caminos anegados

📍 GRANEROS

N° 189 Bliss | El Paraíso | Primaria | Caminos anegados Escuela Especial Ergueta | La Madrid | Especial | Sin puertas Secundaria El Palancho | El Palancho | Secundaria | Sin acceso Escuela N° 184 | Puesto Los Pérez | Primaria | Sin puente Escuela N° 316 | Los Díaz | Primaria | — N° 74 Bascary | Páez | Primaria | Caminos anegados N° 303 Díaz | Pozo Hondo | Primaria | Caminos anegados Secundaria Taco Rodeo | Taco Rodeo | Secundaria | Caminos anegados SRTIC Alto El Puesto | Alto El Puesto | Secundaria | Caminos anegados N° 296 Abdón Fernández | Las Ánimas | Primaria | Intransitables

📍 MONTEROS

N° 258 Belmonte | Huasa Pampa | Primaria | Caminos anegados N° 165 Juana Azurduy | Pilco | Primaria | Caminos anegados Fray Mamerto Esquiú | Huasa Pampa | Primaria | Escuela inundada N° 281 Campos | Yonopongo | Primaria | Caminos anegados N° 13 Sarmiento | Yonopongo | Primaria | Caminos anegados Escuela N° 35 | Los Rojos | Primaria | Con barro Escuela N° 148 | Orán | Primaria | Inundada N° 297 Randeras | El Churqui | Primaria | Con barro Diego de Villarroel | León Rougés | Primaria | Sin luz N° 319 Ardiles Gray | Villa Quinteros | Primaria | Intransitables N° 139 Leiva Lezana | Acheral | Primaria | Caminos anegados N° 202 Gaucho Güemes | Isla San José | Primaria | Caminos anegados Escuela Media León Rougés | León Rougés | Secundaria | — Secundaria Amberes | Amberes | Secundaria | Caminos anegados Secundaria San José de Flores | Balderrama | Secundaria | Caminos anegados Secundaria Los Sosa | Los Sosa | Secundaria | Caída de árboles

📍 TAFÍ VIEJO

N° 210 Lamadrid | La Aguadita | Primaria | Camino en mal estado

📍 FAMAILLÁ

Monte Grande | Famaillá | Primaria | Caminos anegados N° 261 Medalla Milagrosa | La Montañita | Primaria | Caminos anegados Escuela N° 321 | Famaillá | Primaria | Caminos anegados Escuela N° 356 | Sobrecasas | Primaria | Camino en mal estado

📍 CRUZ ALTA

Juana Manso | El Cevilar | Primaria | Caminos anegados

El impacto del temporal dejó al descubierto la fragilidad de muchas zonas del interior frente a lluvias extremas. Mientras continúan los trabajos de asistencia y recuperación, las autoridades monitorean la situación para determinar cuándo se podrá retomar la actividad escolar con normalidad.