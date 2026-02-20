Último Momento: Apareció con vida el joven monterizo que estaba desaparecido en el sur

Salvador Álvarez Cano, fue hallado con vida esta tarde en cercanias de Villa Traful. La noticia fue confirmada a MONTERIZOS por sus familiares.

La médica Luciana Ortiz, integrante de la Policía de la Provincia del Neuquén, confirmó que Álvarez Cano fue localizado con vida y recibió asistencia médica preventiva para evaluar su estado de salud.

La Policía de Neuquén y Río Negro relaizó estos días un intenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de Salvador Álvarez Cano, un joven de 32 años desaparecido desde el lunes en la zona cordillerana. Su vehículo habían sido hallado en condiciones llamativas a la vera de la Ruta Nacional 237, en cercanías de Villa Traful.

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