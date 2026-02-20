Reforma laboral: el voto de los tucumanos y qué sigue tras su aprobación en diputados

El proyecto impulsado por el Gobierno significa una amplia reforma al régimen laboral, en especial sobre indemnizaciones, modalidades de contratación, jornada y registración del empleo.

Con 135 votos a favor y 115 en contra, el oficialismo aprobó el proyecto de “Ley de Modernización Laboral”.

La Cámara Alta fue convocada para comenzar hoy mismo con la revisión del texto en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.

Los puntos con mayor resistencia en el recinto

Aunque el Gobierno logró mantener una diferencia de al menos 10 votos en la mayoría de los artículos, el debate en particular dejó expuestos los puntos que generan mayor rechazo en los sectores opositores y sindicales:

Cambio en la base de cálculo de indemnizaciones: uno de los ejes más resistidos fue la modificación del cálculo por despido sin causa. Ahora se tomará únicamente la mejor remuneración mensual, normal y habitual, pero se excluyen formalmente el aguinaldo, los premios y otros adicionales. La oposición denunció que esto reduce significativamente el monto que percibe el trabajador.



uno de los ejes más resistidos fue la modificación del cálculo por despido sin causa. Ahora se tomará únicamente la mejor remuneración mensual, normal y habitual, pero La oposición denunció que esto reduce significativamente el monto que percibe el trabajador. Actualización de créditos laborales (IPC + 3%): la propuesta establece un nuevo criterio de actualización de las deudas laborales basado en la inflación (IPC) más un 3% anual. Este punto fue foco de debate, ya que el texto original no hacía distinciones y fue ajustado durante la negociación.



la propuesta establece un basado en la inflación (IPC) más un 3% anual. Este punto fue foco de debate, ya que el texto original no hacía distinciones y fue ajustado durante la negociación. Derogación de Estatutos Profesionales: se admitió la eliminación de diversos estatutos , incluyendo el estatuto del periodista, con un plazo de implementación hasta el 1 de enero de 2027. Esto generó fuertes críticas por la pérdida de protecciones específicas de cada actividad.



se admitió la , incluyendo el estatuto del periodista, con un plazo de implementación hasta el 1 de enero de 2027. Esto generó fuertes críticas por la pérdida de protecciones específicas de cada actividad. Traspaso de la Justicia Laboral: se incluyó como anexo el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un punto históricamente resistido por los gremios y sectores judiciales nacionales.



se incluyó como anexo el traspaso de la justicia laboral de Buenos Aires (CABA), un punto históricamente resistido por los gremios y sectores judiciales nacionales. Trabajadores de Apps y Repartidores: la iniciativa incorpora criterios para regular la actividad de plataformas de delivery. Mientras empresas como Rappi valoran la 'claridad de reglas', la oposición sostiene que legaliza la precariedad laboral bajo la fachada de independencia.

Accedé al texto aprobado, que será revisado por el Senado para su aprobación definitiva

Una sesión al límite

La jornada no estuvo exenta de incidentes. Antes de las votaciones de cierre, el bloque de Unión por la Patria intentó hacer caer la sesión, lo que derivó en momentos de fuerte tensión en el recinto. Los discursos de la oposición calificaron la reforma como un 'retroceso histórico' que busca 'eliminar el riesgo empresario' permitiendo despidos masivos sin costo.

Por su parte, el oficialismo y los bloques aliados defendieron la iniciativa como una herramienta indispensable para 'blanquear' el mercado de trabajo y adaptar las leyes a las modalidades del siglo XXI.

Lo que sigue

Con las modificaciones introducidas en Diputados —como la supresión de artículos sobre licencias médicas — el proyecto regresa al Senado. Se espera que el tratamiento sea inmediato para convertir la reforma en ley antes del cierre de las sesiones extraordinarias.

Los votos tucumanos que permitieron la reforma

La representación de Tucumán resultó fundamental para el triunfo oficialista, ya que siete de sus nueve integrantes votaron a favor. El apoyo provino de Gladys Medina, Elia Fernández, del bloque Independencia (quienes responden al gobernador Jaldo), mientras que Javier Noguera facilitó el quórum pero se ausentó a la hora de votar; Soledad Molinuevo, Federico Pelli y Gerardo Huesen, de La Libertad Avanza; y el radical con peluca Mariano Campero, de la UCR.

Por el contrario, los votos en contra provinieron de los diputados de Unión por la Patria, Pablo Yedlin y Carlos Cisneros.

El rol de los gobernadores fue determinante no solo para la votación, sino para garantizar el quórum. El gobernador Jaldo dio la instrucción a sus tres diputados de sentarse en sus bancas para iniciar el debate, lo que permitió al oficialismo alcanzar los 130 presentes, apenas uno por encima del mínimo requerido. Esta decisión profundizó la interna en el peronismo, donde figuras como Máximo Kirchner y Juan Grabois cuestionaron duramente a los mandatarios provinciales que colaboraron con el Ejecutivo nacional.