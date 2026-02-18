Noche de Cine en Monteros: La La Land en el Mercado Cultural

Esta noche a las 22:00 horas, el Altillo del Mercado Cultural Municipal abrirá sus puertas para una velada especial con la proyección de La La Land – La Ciudad de las Estrellas, la multipremiada película protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone.

La actividad forma parte de la agenda del Mercado Cultural, que en cada edición ofrece espectáculos, muestras y actividades gratuitas para toda la familia. En esta ocasión, el cine será protagonista con una historia que combina música, romance y sueños, ideal para disfrutar en comunidad.

📍 Lugar: Altillo del MeC – Mercado Cultural Municipal

🎟️ Entrada libre y gratuita