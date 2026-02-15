Monteros Vóley venció a River y aseguró el tercer puesto antes de los Cuartos de Final

Monteros Vóley dio un paso clave en el Tour 6 y aseguró el tercer puesto de cara a los Cuartos de Final de la Liga de Voleibol Argentina. En la Casa del Vóley, el equipo dirigido por Leonardo Patti derrotó a River Plate por 3-1, con parciales de 25-15, 20-25, 25-17 y 25-23, en un partido donde el colectivo volvió a marcar la diferencia.

El conjunto monterizo mostró solidez en bloqueo y defensa, y fue efectivo en los contraataques. La distribución de Ignacio Lazarte resultó determinante para sostener el ritmo ofensivo y encontrar variantes en momentos clave del encuentro. En el ataque, Nahuel Rojas volvió a destacarse como goleador con 20 puntos, mientras que el medallista olímpico, Federico Pereyra aportó 19 anotaciones, castigando con potencia la defensa rival.

Esta tarde, desde las 18:00, Monteros Vóley cerrará la fase regular frente al puntero Ciudad, en un duelo que promete alto nivel y que servirá como antesala directa de la etapa decisiva del torneo.

En paralelo a la competencia, durante la jornada del sábado y en el marco del Tour 6, el presidente honorario de Monteros Vóley y vicepresidente primero de ACLAV, Regino Amado, junto al presidente del club, , mantuvieron reuniones con directivos de la liga para definir la logística de los Cuartos de Final. Esta instancia se disputará en el Polideportivo del Gimnasio Municipal “Prof. José Nicolás Russo” de Monteros.

“La realización de esta etapa definitoria en la máxima categoría del vóley argentino representa un gran desafío para Tucumán y, al mismo tiempo, un atractivo deportivo de primer nivel para los aficionados. El evento será transmitido para todo el país y el mundo a través de la histórica señal deportiva Fox Sports, lo que posiciona nuevamente a nuestra provincia en la escena nacional e internacional”, expresó Amado.

Con el tercer puesto asegurado y la localía confirmada para la próxima instancia, Monteros Vóley se prepara para disputar una serie clave que volverá a poner a la ciudad en el centro de la escena del vóley nacional.