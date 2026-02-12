Los votos de los senadores tucumanos por la reforma laboral



Tras más de 14 horas de sesión, el Senado aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional con 42 votos a favor y 30 en contra. En Tucumán, los representantes se expresaron de manera diferente: Beatriz Ávila votó a favor, mientras que Sandra Mendoza y Juan Manzur lo hicieron en contra.

La iniciativa, que ahora pasará a Diputados, fue promocionada por el oficialismo como una herramienta para reducir la litigiosidad y fomentar el empleo registrado. Sin embargo, desde la oposición y sectores gremiales se advierte que es una clara vulneración a derechos laborales conquistados:

Indemnizaciones: se plantea la posibilidad de reemplazarlas por un fondo de cese laboral, lo que debilita la protección frente a despidos.

Período de prueba: se amplía el tiempo de prueba en los contratos, lo que habilita mayor precarización y rotación de trabajadores sin estabilidad.

Convenios colectivos: se otorga mayor flexibilidad a las empresas para negociar condiciones por fuera de convenios, lo que fragmenta derechos adquiridos.

Multas por trabajo no registrado: se reducen las sanciones a empleadores, lo que, reduce el incentivo a la registración formal.

Mientras el oficialismo defiende la reforma como un paso hacia la modernización del mercado laboral, sindicatos y organizaciones sociales alertan que se trata de un retroceso en garantías históricas. El debate ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde se definirá si el proyecto que protege a los grandes patrones se convierte en ley.