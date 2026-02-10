¡Atención! Quienes están habilitados para acceder al nuevo DNI



El Registro Civil de Tucumán informó quiénes deben renovar el DNI en 2026 y anunció un operativo especial de documentación en la capital tucumana Complejo Belgrano, con atención de 8 a 13 horas

El Registro Civil de Tucumán reiteró que no es obligatorio tramitar el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, salvo en los casos en que el documento se encuentre vencido o cuando se trate de menores que deban realizar las actualizaciones obligatorias por edad.

Desde el organismo se aclaró que los DNI en formato tarjeta mantienen plena validez mientras dure su vigencia, la cual figura en la parte inferior del frente del documento. “Solo deben gestionar el nuevo DNI aquellas personas que tengan su documento vencido o los menores que deban realizar actualizaciones”, indicaron oficialmente.

En relación a quiénes deben renovar el DNI durante 2026, se informó que deberán hacerlo las personas mayores de 14 años que hayan emitido su documento en el año 2011, ya que los DNI, tanto para ciudadanos argentinos como extranjeros, tienen una validez de 15 años a partir de la fecha de emisión. Una vez cumplido ese plazo, el documento pierde validez para realizar trámites, trabajar, estudiar, viajar dentro del país, acceder a la salud pública o a programas sociales.

En el caso de los menores de edad, la normativa vigente establece que el DNI debe actualizarse entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14 años. La fecha de vencimiento puede verificarse fácilmente en el frente del DNI, debajo de los datos personales.

La directora del Registro Civil de Tucumán, Carolina Bidegorry, anunció además la realización de un Operativo Especial de Documentación, que se desarrollará desde este miércoles 11 hasta el viernes próximo en el Complejo Belgrano, con atención al público de 8 a 13 horas. Durante estas jornadas se podrán realizar distintos tipos de trámites documentarios.

Desde el organismo recordaron que, si bien a partir del 1° de febrero comenzaron a emitirse nuevos DNI con cambios en el diseño y mayores medidas de seguridad, quienes cuenten con un documento vigente no deben renovarlo ni reemplazarlo hasta que llegue su fecha de vencimiento.

Cabe recordar que recientemente el Gobierno nacional anunció cambios tanto en el DNI como en el pasaporte argentino, con el objetivo de adaptarlos a estándares internacionales de seguridad y tecnología. Estas modificaciones buscan modernizar los documentos de identificación, incorporar nuevas medidas de protección de datos personales y facilitar los trámites, especialmente aquellos vinculados a viajes y gestiones internacionales.