Molinuevo cuestionó las detenciones por la golpiza en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Alejandro Molinuevo rechazó la prisión preventiva de dos jóvenes detenidos por la golpiza en Tafí del Valle, cuestionó el accionar de la Justicia y pidió que no se criminalice sin pruebas concluyentes.

La decisión judicial de dictar prisión preventiva contra dos jóvenes de Concepción por la golpiza ocurrida a la salida de un boliche en Tafí del Valle generó una fuerte controversia política y social. En ese contexto, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, rompió el silencio y cuestionó con dureza el accionar de la Justicia al afirmar que “no se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”.

El jefe municipal se refirió puntualmente a la situación de Santiago Bagne, de 18 años, y César Máximo Carreras, de 19, quienes fueron trasladados al penal de Benjamín Paz por un plazo de 30 días. La medida provocó una fuerte reacción en Concepción, donde familiares, amigos y vecinos se movilizaron para pedir la liberación de los jóvenes, una marcha de la que el propio Molinuevo participó.

Según explicó, su presencia respondió a una convicción personal y profesional. “No hablo como intendente, hablo como vecino y como abogado. Lo que pasó fue una decisión apresurada, sin pruebas claras que la sostengan”, sostuvo, al tiempo que remarcó la gravedad institucional que implica dictar una prisión preventiva sin fundamentos sólidos.

Molinuevo puso el foco en los requisitos legales que deben cumplirse para ordenar este tipo de medidas y aseguró que, en este caso, no se verifican. Señaló que durante la audiencia judicial, en la que participaron decenas de abogados, el análisis de las pruebas debilitó la acusación. “Las lesiones fueron calificadas como leves y los videos no comprometen a los detenidos. Incluso la propia víctima incurrió en contradicciones”, afirmó.

Pese a ese escenario, el juez resolvió el traslado inmediato de los jóvenes a una cárcel de máxima seguridad, una decisión que el intendente consideró excesiva. “No fue una detención común, fue una prisión preventiva que marca a dos chicos como culpables antes de que exista una condena”, expresó.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones fue el rechazo a la comparación del caso con el crimen de Fernando Báez Sosa. “No hubo patota, no hubo planificación ni intención homicida. Equiparar los hechos es un error grave que alimenta una condena social anticipada”, advirtió.

El intendente fue más allá y denunció una supuesta presión política sobre la Justicia. “Cuando desde el Poder Ejecutivo se habla públicamente de ‘patoteros’ y se anticipa un destino carcelario, se condiciona la decisión de un juez”, afirmó, y se mostró convencido de que la resolución judicial será revisada en una próxima instancia.

También cuestionó con dureza el operativo policial utilizado para detener a los jóvenes, al que calificó de desmedido. “Rompieron una puerta, redujeron a una madre en el piso, como si se tratara de delincuentes extremadamente peligrosos. Eso es inadmisible”, sostuvo.

Finalmente, Molinuevo negó cualquier tipo de vínculo personal con las familias de los detenidos y rechazó las acusaciones de favoritismo. “En una ciudad chica nos conocemos todos, pero mi postura no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con una injusticia”, remarcó, y expresó su preocupación por la estigmatización que alcanzó al rugby y a un club deportivo local. “No se puede condenar a un deporte ni a una institución entera. Si alguien es culpable, que se lo sancione con pruebas, no con prejuicios”, concluyó.