Marcha en Concepción: familiares de acusados reclaman justicia tras la agresión en Tafí del Valle



Días atrás un joven fue víctima de una feroz agresión grupal a la salida de un boliche en Tafí del Valle. Según la denuncia, alrededor de veinte personas lo interceptaron en la vía pública y lo golpearon con extrema violencia. El ataque le provocó lesiones graves: rostro severamente dañado, cortes profundos.

El caso generó una fuerte conmoción social. En las últimas horas, la Justicia dictó prisión preventiva para dos de los jóvenes acusados, lo que desató el malestar de sus familias. Ante esta medida, los allegados decidieron convocar a una movilización pública para este jueves a las 18:00 horas en Plaza Mitre, ciudad de Concepción. Bajo consignas que apelan a la “verdad” y al “debido proceso”, remarcaron que la marcha será pacífica.

La defensa de los imputados cuestiona las pruebas que derivaron en la privación de libertad, mientras la sociedad tucumana sigue conmocionada por un hecho que tuvo repercusión nacional, rememorando entre otros casos, el de Fernando Báez Sosa.