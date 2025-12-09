Lanzaron de la temporada turisca de Monteros con la reapertura del Mercado Cultural y una gran peatonal artística



La Municipalidad de Monteros lanzó oficialmente la Temporada Turística “Mi Linda Monteros” con un evento que marcó un antes y un después en la vida cultural de la ciudad: la reapertura del Mercado Cultural, un edificio patrimonial de más de cien años que fue totalmente reacondicionado para recuperar su valor histórico y convertirse en un espacio activo, moderno y abierto a la comunidad.

El renovado edificio abrió sus puertas como Café Literario, sala de exposiciones y sede permanente de obras patrimoniales del destacado artista monterizo Rodolfo Bulacio. Esta iniciativa se concretó mediante un trabajo articulado entre el municipio y la Fundación “Las Margaritas”, con el propósito de fortalecer la identidad cultural local y proyectarla hacia la provincia.

Tras el corte de cinta, autoridades, artistas y vecinos realizaron un recorrido emotivo por el espacio, que vuelve a la vida como un núcleo cultural y educativo. Más tarde, la celebración continuó sobre calle Colón con la Peatonal del Arte, donde diversos colectivos artísticos ofrecieron intervenciones, música y performances que acompañaron el lanzamiento turístico.

Durante la presentación, el intendente Francisco "Panchito" Serra destacó que esta inauguración representa la primera etapa de un proceso de transformación integral impulsado desde la Comisión de Turismo de la Honorable Legislatura. En ese marco, felicitó al legislador Francisco Serra por su labor y por promover una visión de ciudad que integra educación, cultura y turismo como ejes de desarrollo estratégico.

El evento reunió a autoridades provinciales y municipales, entre ellas: el presidente del Ente Tucumán Turismo, C.P.N. Domingo Amaya; el presidente del Ente Cultural de Tucumán, Arq. Humberto Salazar; la vicepresidenta del EATT, Inés Frías Silva; el secretario general, Lic. Marcos Díaz; concejales, comunas del departamento Monteros y referentes institucionales.

El intendente Pancho Serra destacó la presentación del nuevo bus turístico y el cierre del evento con el encendido simbólico del árbol navideño en la plaza Bernabé Aráoz: “Monteros reafirma su identidad y se consolida como uno de los destinos turísticos del verano en nuestra provincia. Agradezco profundamente el acompañamiento del presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, y el presidente del Ente Cultural, Humberto Salazar, por su colaboración permanente.”

“Me sentí muy feliz al recibir amigos que nos acompañaron en este momento tan especial. Luego nos trasladamos a la calle Colón para vivenciar la Peatonal del Arte, donde diversos artistas se expresaron en distintos espacios culturales”, expresó el legislador Francisco Serra, presidente de la Comisión de Turismo. “Esto es una primera etapa de lo que viene. Monteros se transforma en una ciudad educativa, cultural y ahora turística.”

Con este lanzamiento, Monteros inicia una temporada que combinará naturaleza, propuestas recreativas, actividades culturales y eventos especiales, consolidándose como un destino atractivo para tucumanos y visitantes de todo el país bajo un lema que resume su espíritu: “En Monteros, la Cultura y la Educación no se negocian.”