Santi Agüero cierra un 2025 inolvidable y se prepara para dar un salto histórico en su carrera

Desde Tafí del Valle, el talento tucumano afila su pretemporada y se prepara para un año que podría marcar un antes y un después en su carrera deportiva.

Santiago “Santi” Agüero, uno de los máximos exponentes del ciclismo juvenil argentino, termina un 2025 extraordinario que lo consolidó en la escena internacional. El pedalista de Monteros tuvo una temporada sobresaliente vistiendo los colores del Voltia Lvcvs Avgvsti, equipo español con el que logró múltiples podios en competencias europeas y dejó en claro que su proyección no tiene techo.

A nivel selecciones, Agüero también dijo presente en uno de los escenarios más exigentes del planeta: el Mundial de Ruta de Ruanda, donde representó a la Argentina en la categoría Juniors, sumando experiencia en competencias de altísima exigencia y mostrando su enorme potencial.

Con la mirada puesta en 2026, el ciclista ya se encuentra realizando su pretemporada en Tafí del Valle, donde combina altura, resistencia y fondo para llegar de la mejor manera a sus próximos compromisos. En lo inmediato, competirá en la Difunta Correa y el Giro del Sol, antes de emprender la vuelta a Europa en febrero para disputar una nueva edición de la Copa de España, ahora ya en categoría Sub 23 y Elite.

El salto es importante: tres equipos profesionales del Viejo Continente ya manifestaron su interés en contratarlo para la segunda mitad de la próxima temporada, una señal clara del impacto que generó su rendimiento en 2025.

Agüero lo vive con responsabilidad y gratitud. “El año que viene espero hacer un buen papel, igual que este año, o mejor si es posible. Voy a tratar de llegar de la mejor forma y responder en el equipo que confió en mí por tercer año consecutivo. Espero seguir consiguiendo logros”, expresó.

El ciclista también dedicó palabras especiales al entorno que lo acompaña. “Agradezco el apoyo incondicional de mi equipo en España; nos convertimos en una gran familia y me contuvieron desde el primer día.

Con solo 18 años, Santi Agüero no solo representa el futuro del ciclismo tucumano: también se perfila como una de las grandes promesas argentinas en el plano internacional. El 2026 lo espera con nuevas metas, nuevos desafíos y, posiblemente, una puerta abierta hacia el profesionalismo.