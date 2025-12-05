Sorteo del Mundial 2026: cómo quedaron los bombos y a qué hora se conocerán los grupos

La FIFA realizará este viernes 5 de diciembre el sorteo oficial del Mundial 2026, que se jugará por primera vez con 48 selecciones y un total de 104 partidos. El evento tendrá lugar en el Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos, y definirá los 12 grupos del torneo que será organizado en conjunto por México, Canadá y Estados Unidos.

El sorteo se estructurará en cuatro bombos de 12 equipos cada uno. El Bombo 1 estará integrado por los cabezas de serie, elegidos según el ranking FIFA, e incluirá a los tres anfitriones del certamen: México, Canadá y Estados Unidos. Estas selecciones ya tienen grupo asignado: México será cabeza del Grupo A, Canadá del Grupo B y Estados Unidos del Grupo D.

Una vez definidos los cabezas de serie, se procederá al vaciado de los Bombos 2, 3 y 4 en ese orden, para completar los 12 grupos. El nuevo formato del torneo establece que los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros clasificarán a los dieciseisavos de final, lo que eleva a 32 la cantidad de equipos que avanzan de ronda.

El sorteo podrá seguirse en vivo por distintas señales televisivas y plataformas digitales. En Argentina se transmitirá por Telefé y TyC Sports; en Latinoamérica, por DSports.

Así quedaron conformados los bombos para el sorteo del Mundial 2026:

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador, Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Haití, Curazao, Nueva Zelanda, dos selecciones provenientes del repechaje internacional y cuatro del repechaje UEFA.

La final del Mundial 2026 está programada para el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, en una edición que promete ser histórica por su magnitud, su formato inédito y el despliegue en tres países anfitriones.