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5 Dic 2025

Monteros: cronograma de pago para autoridades de mesa en Correo Argentino

El operativo comenzará el 10 de diciembre y se organizará por terminación de DNI. Solo se atenderá a titulares, sin excepciones.

Foto de archivo. Cobro del IFE en Correo Argentino, sucursal Monteros. Foto de archivo.

[Foto de archivo. Cobro del IFE en Correo Argentino, sucursal Monteros. Foto de archivo.]

El Correo Argentino de Monteros informó el cronograma de pago para autoridades de mesa (presidentes y vocales) que prestaron servicio en las últimas elecciones. El operativo se desarrollará a partir del 10 de diciembre de 2025, en el horario de 10 a 13 horas, y se organizará según la terminación del DNI, con cupos diarios limitados.

Se recuerda que únicamente se abonará a la persona titular, quien deberá presentarse con su DNI físico. No se aceptarán excepciones, ni se guardarán lugares, ni se responderán mensajes privados. Desde la oficina local se solicita paciencia y respeto por el orden de atención, ya que el servicio se realiza con recursos limitados y alta demanda.

El cronograma establecido por terminación de documento es el siguiente:

  • 10 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
  • 11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
  • 12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
  • 15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
  • 16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Se recomienda asistir con tiempo, evitar aglomeraciones y respetar las fechas asignadas para facilitar una atención ordenada y eficiente.

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