Trinidad: una discusión familiar terminó con 4 personas internadas por graves quemaduras

El conflicto se originó en el interior de una vivienda y derivó en un acto extremo que provocó un incendio repentino. Los cuatro heridos fueron trasladados a centros de salud de la capital tucumana.

Un dramático episodio sacudió a la comunidad de Trinidad durante la madrugada de este sábado. Cuatro integrantes de una misma familia resultaron con quemaduras de diversa gravedad luego de que una fuerte discusión dentro de la vivienda desembocara en un acto extremo que terminó con todos los ocupantes heridos

De acuerdo con información de fuentes sanitarias, el conflicto habría escalado de manera abrupta cuando un hombre adulto decidió rociarse con combustible y prenderse fuego en medio de la disputa. La acción provocó una rápida propagación de las llamas dentro de la casa, alcanzando a los demás presentes.

El hombre sufrió quemaduras de tercer grado en casi todo el cuerpo y un severo compromiso de la vía aérea, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Centro de Salud, en San Miguel de Tucumán. Su estado es crítico y permanece bajo estricta vigilancia médica.

La mujer, de poco más de 30 años, también fue afectada por el fuego y presenta quemaduras graves en aproximadamente el 50% de su cuerpo. Fue derivada al mismo centro asistencial, donde su evolución se mantiene en estado reservado.

En paralelo, dos jóvenes que estaban en la vivienda lograron salir por sus propios medios, pero ingresaron al hospital con quemaduras de segundo grado en brazos y piernas. Si bien no presentan lesiones en la vía respiratoria, quedaron internados para evitar infecciones y recibir tratamiento especializado.

Personal policial y judicial trabaja en la recopilación de testimonios y evidencias para determinar con precisión cómo se desencadenó el violento episodio, y si existieron otros elementos que contribuyeran a la tragedia.