Combustibles: fijan nuevos valores para el bioetanol y biodiesel, ¿Qué ocurre en Tucumán?

El Gobierno nacional estableció nuevos valores para el biodiesel y el bioetanol para mezcla obligatoria con gasoil y naftas.

La medida se confirmó este lunes a través de las resoluciones 485/2025 y 486/2025 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, publicadas en el Boletín Oficial y con vigencia desde su publicación.

La actualización redefine el esquema de costos para refinerías, petroleras, ingenios y pymes aceitera–alcoholeras en el mes de diciembre, en un contexto de presión por recomponer ingresos del sector y contener el impacto en surtidores.

Primeramente, la resolución 285/2025 establece un nuevo precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil. El artículo 1° fija el valor oficial aplicable para las operaciones entre las plantas habilitadas y las empresas refinadoras o comercializadoras. La misma es de $ 1.775.230 por tonelada de biodiesel, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 27.640.

En el caso del bioetanol, la resolución 486/2025 determina los precios oficiales del biocombustible elaborado a partir de caña de azúcar y de maíz, en línea con el régimen de cortes obligatorios de naftas. El valor es de $963.926 por litro en la adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar destinado a su mezcla obligatoria con nafta en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 27.640.

Asimismo, se fija en $883.464 por litro el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de maíz. Ambos valores regirán para las operaciones a llevarse a cabo durante el mes de diciembre de 2025 y hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace.

Impacto

La fijación de nuevos precios tendrá efectos inmediatos en toda la cadena energética. Para las petroleras, la señal de precios podría presionar al alza la estructura de costos de gasoil y naftas, aunque el Gobierno busca administrar el impacto final en surtidores.

Para el sector agroindustrial (soja, maíz y caña), la actualización de precios mejora el ingreso de plantas industriales en un año marcado por márgenes ajustados. Permite cierta previsibilidad a corto plazo, fundamental para la planificación financiera de pymes y cooperativas vinculadas a biocombustibles.

Para las provincias bioenergéticas, las economías regionales de Tucumán, Salta y Jujuy (bioetanol caña) y las provincias cerealeras de la región centro (bioetanol maíz), además de Santa Fe (biodiesel), ven en estas actualizaciones un respiro frente a costos crecientes.