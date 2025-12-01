El Hospital Lamadrid cumple 128 años: la historia del símbolo sanitario que nació en Monteros y marcó a Tucumán

Monteros celebra este 1° de diciembre un nuevo aniversario del Hospital Regional Lamadrid, una institución que forma parte de la identidad sanitaria de la ciudad y que desde hace 128 años brinda atención gratuita a generaciones de tucumanos. Su historia nació con una visión clara: dotar al entonces creciente pueblo de un centro de salud acorde a sus necesidades.

El impulso inicial fue del intendente Ignacio Scioriza, quien hacia fines del siglo XIX insistía en la necesidad de contar con un hospital de mayor envergadura. La población de Monteros crecía, se multiplicaban los barrios, y los parajes cercanos dependían de la ciudad para acceder a servicios esenciales. En este contexto, la creación del Hospital Lamadrid marcó un antes y un después para la región.

Durante casi medio siglo, el hospital estuvo bajo administración municipal. Pese a los desafíos, funcionó con esfuerzo propio, atendiendo las demandas sanitarias de una comunidad que se expandía rápidamente. Fue recién en julio de 1948 cuando el Gobierno de la Provincia asumió formalmente la administración del establecimiento. A partir de entonces se inició un proceso sostenido de mejoras estructurales, equipamiento y servicios.

Este camino de modernización permitió que el Hospital Lamadrid se consolidara como un centro sanitario de primer nivel, orgullo de los monterizos y pieza clave del sistema de salud del sur tucumano. Su crecimiento no solo reflejó avances médicos, sino también el compromiso de profesionales, trabajadores y técnicos que día tras día sostienen la labor esencial del hospital.

El aniversario también es ocasión para destacar a quienes hicieron posible su continuidad a lo largo del tiempo: médicos, enfermeros, administrativos, camilleros, personal de servicios y todas las áreas que componen un engranaje complejo y vital. “En el día de su cumpleaños, nuestro reconocimiento a ese trabajo diario que llevan adelante todos sus integrantes, que de una forma u otra están siempre a nuestro servicio”.

A 128 años de su fundación, el Hospital Lamadrid continúa siendo un símbolo del espíritu solidario y del compromiso público de Monteros. Su historia, construida con esfuerzo colectivo, sigue escribiéndose cada día.

Por José "Nino" Rivadeneira - Especial para MONTERIZOS.COM.AR