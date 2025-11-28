La tormenta que no llegó a Monteros, arrasó en Trancas

Una fuerte tormenta con intensas ráfagas de vientos castigó ayer a la noche a la ciudad de Trancas -a 70 kilómetros al norte de la Capital tucumana- y provocó caída de árboles, del tendido eléctrico, voladuras de techos y vecinos afectados, por lo que intervino de inmediato el Comité de Emergencia integrado por diferentes organismos del Estado.

Por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo de inmediato tanto personal del municipio que comanda Antonio Moreno, como el legislador Roberto Moreno (oriundo de la zona) y personal experimentado asistieron a vecinos.

El Director de Defensa Civil, Ramón Imbert manifestó que pasadas las 8 “la situación está controlada, no hay evacuados” y que “los vientos superaron los 100 kilómetros por hora aunque las precipitaciones no superaron los dos milímetros”.

Personal del organismo de rescate trabajó toda la noche con las autoridades municipales y continuarán en la zona asistiendo en lo que necesite la población.