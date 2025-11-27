Eco Canje en Monteros: reciclá tus residuos y llevate productos sustentables

La Municipalidad de Monteros, a través de la Dirección de Medio Ambiente, organiza una nueva edición del Eco Canje, una propuesta que promueve el reciclaje y la conciencia ambiental mediante el intercambio de residuos por productos sustentables. El evento se realizará el 28 de noviembre, de 18:30 a 21:00 h, en la Plaza Bernabé Aráoz, y está abierto a toda la comunidad.

Quienes participen podrán llevar residuos reciclables y secos, como papeles, cartones, plásticos, vidrios y metales, y a cambio recibirán llaveros, vasos, bolsas ecológicas, plantines, macetas, estantes y otros objetos reutilizables, a partir de la entrega de 20 unidades.

La jornada contará con la participación de equipos municipales, promotores ambientales y vecinos comprometidos con el cuidado del entorno. Se invita especialmente a familias, estudiantes y comerciantes a sumarse con sus residuos limpios y secos, para contribuir a una ciudad más saludable y consciente.