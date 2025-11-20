Monteros Vóley vuelve a escena: esta tarde enfrenta a San Lorenzo en el Tour 2 de la Liga

La Liga de Voleibol Argentina continúa su marcha y Monteros Vóley vuelve a las canchas. Esta tarde, el equipo dirigido por Leonardo Patti enfrentará a San Lorenzo de Almagro en el primer duelo del Tour 2, que se disputa íntegramente en el estadio de Tucumán BB (Suipacha 1100, San Miguel de Tucumán).

El plantel naranja ya realizó su entrenamiento en el escenario capitalino, con énfasis en trabajos tácticos y en el sistema bloqueo–defensa, una de las claves ante un rival que llega con tres derrotas al hilo.

“El equipo va en crecimiento”

Previo al encuentro, Máximo Mansilla, punta receptor de Monteros Vóley, analizó el presente del equipo y se mostró confiado en lo que viene: “Creo que el equipo va en crecimiento. Semana a semana venimos trabajando y fluyendo mejor. Son tres partidos duros, pero estamos preparados para hacerles partido a todos.”

El jugador también sostuvo que, pese a que no se obtuvieron todos los puntos buscados en el Tour 1, el proceso recién empieza: “No sacamos lo que queríamos, pero la liga es larga. Estoy bien físicamente y de a poco encontrándome con el equipo.”

Un fin de semana intenso para el “Naranja”

Monteros tendrá tres compromisos exigentes en este Tour 2.

Jueves 20: Monteros Vóley 🆚 San Lorenzo

Viernes 21: Monteros Vóley 🆚 Vélez Sarsfield

Domingo 23: Monteros Vóley 🆚 UPCN San Juan

Todos los encuentros están programados para las 18:00 y con televización en director de Fox Sports.