Carlos Castillo, triple campeón panamericano: “Cuando el objetivo está claro, no hay sueño que no pueda concretarse”

El nombre de Carlos “Incancho” Castillo volvió a brillar en lo más alto del ciclismo continental. El monterizo conquistó tres medallas de oro en el Panamericano de Ciclismo, una hazaña que lo consagra como uno de los grandes exponentes del deporte tucumano. El tricampeón habló en exclusiva con MONTERIZOS sobre sus logros, su recuperación tras un grave accidente y los sueños que todavía lo impulsan a seguir pedaleando.

—En qué momento de tu carrera llegaron estos logros panamericanos?

Tras salir campeón argentino en la especialidad de contrarreloj individual (C.R.I.) en Junín, logré la clasificación al Panamericano que se disputó en San Juan en 2017. En aquella edición obtuve una medalla de oro en C.R.I. y bronce en la prueba de línea. Fue un proceso muy duro, porque tuve un accidente entrenando: un auto me chocó y perdí la visión de un ojo. Aun así, seguí adelante.

Hoy conseguí tres medallas de oro panamericanas en ruta —C.R.I., Criterium y Pelotón—. Llegué al límite, enfrentando el dolor y pedaleando con el corazón. Fui a competir con una fractura, pero cuando el objetivo está claro, no hay sueño que no pueda concretarse.

—¿Pensaste alguna vez que se podía dar todo esto?

Mi principal objetivo era la especialidad de contrarreloj individual, para la cual me preparé desde diciembre del año anterior. Logré ganar esa prueba y, además, imponerse en las dos restantes llegando en solitario, tal como lo había soñado. Con mi familia hablábamos de conquistar algo grande, y Dios me dio esa oportunidad. Fui un bendecido.

—¿Cómo te encontrás con el ciclismo hoy, después de tantos años arriba de la bici?

El ciclismo es una forma de vida. El deporte es salud, pero también una fuente de grandes satisfacciones. Gracias a él conocí amigos en todas partes, recorrí provincias, países y pude superarme una y otra vez.

—¿Cuáles son tus próximos objetivos?

Por ahora, me preparo para el Campeonato Tucumano y para cerrar el año con una vuelta internacional a la que fui convocado por el equipo OceanBike, de Buenos Aires y será en Chile

—¿Qué mensaje le das a los más jóvenes del ciclismo?

Que persigan sus sueños. Con constancia, perseverancia y trabajo diario todo llega. Si es posible soñarlo, es posible lograrlo.

Una historia de esfuerzo y fe

Castillo no solo pedaleó kilómetros, sino también adversidades. Su historia es la de un deportista que hizo de cada obstáculo una motivación. Tras perder la visión de un ojo, regresó más fuerte que nunca y alcanzó lo que parecía imposible: tres oros panamericanos que lo colocan entre los grandes ciclistas de la región.

“Cada logro es un agradecimiento a mi familia, a mis amigos y a toda la gente de Monteros que me apoya siempre. Ellos son mi motor”, concluyó el campeón.