Alegría compartida en Monteros: estudiantes de la Escuela Técnica y Normal viajarán a Villa Carlos Paz tras destacarse en “Enseñame Tucumán”



La semana comenzó con una noticia que llenó de emoción a la comunidad educativa de Monteros: los alumnos de la Escuela Técnica N.º 1 recibieron la confirmación de que viajarán a Villa Carlos Paz, como premio por su destacado desempeño en el certamen provincial “Enseñame Tucumán”, organizado por La Gaceta y el Ministerio de Educación. El anuncio fue realizado en la institución por el Ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, junto al intendente Francisco “Panchito” Serra, quienes destacaron el valor del trabajo en equipo y el compromiso de los jóvenes.

El logro fue posible gracias a una gestión conjunta entre el Gobierno de Tucumán, la Municipalidad de Monteros, la cooperadora escolar, docentes, directivos y familias. “Me llena de alegría esta noticia. Estoy convencido de que las conquistas colectivas son el resultado del trabajo en equipo, por un bien común”, expresó el intendente Serra, en un mensaje que resume el espíritu de esta iniciativa. El viaje incluirá excursiones, actividades recreativas y momentos de integración que celebran el esfuerzo académico con una experiencia inolvidable.

Una decisión especialmente celebrada fue la inclusión de nueve alumnos de la Escuela Normal, quienes inicialmente no podían sumarse al viaje por cuestiones logísticas. Gracias a la articulación entre instituciones, se resolvió el inconveniente y se integraron a la delegación técnica, reafirmando que cuando se piensa y se trabaja en conjunto, “todo es más fácil y grato”, como señaló el intendente. También se reconoció la participación de la Escuela Secundaria de Yonopongo, que llegó a instancias finales del certamen y dejó abierta la posibilidad de futuras gestiones para acompañar a sus estudiantes, aunque en esta oportunidad no pueda formar parte del viaje.

El acto contó con la presencia de autoridades escolares en la Escuela Técnica, la concejal Noelia Varas, representantes de la cooperadora y familias que acompañaron con entusiasmo. En l oportunidad se reconoció a los estudiantes que dejaron en alto a la educación pública del departamento Monteros.