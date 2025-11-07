Monteros Vóley no pudo ante Boca en el debut de la Liga Argentina

En el inicio de la Liga de Voleibol Argentina, Monteros Vóley cayó derrotado como local ante Boca Juniors por 0-3 con parciales de 17-25, 23-25, y 19-25.

Con más de 2.000 personas que vibraron con el vóley en la primera jornada del Tour 1 que se juega en el Polideportivo del Gimnasio Municipal “Prof. José Nicolás Russo”, el equipo monterizo cayó derrotado por 0-3 ante Boca Juniors.

La visita centró su victoria en el goleo de su opuesto Sergio Acosta que abrochó 22 puntos y fue elegido la figura del encuentro. Por su lado en Monteros, el trabajo del opuesto, Federico Pereyra no fue suficiente (anotó 18 puntos). Leonardo Patti movió el banco, pero no pudo ante un buen trabajo del conjunto Xeneize.

Monteros tuvo su momento con una ventaja de 17-11 en el segundo set para emparejar el juego, pero no supo mantener el ritmo y terminó cediendo el set.

El tercer y último capítulo, la buena distribución del juego del armador visitante, hizo que los de Marcelo Gigante cerraran el set y el encuentro.

Hoy, Monteros Vóley tiene descanso, y mañana desde las 21:00 enfrentará a Waiwen por la segunda fecha de la Liga de Voleibol Argentina.

