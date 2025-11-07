Este 7 de noviembre no hay servicio de transporte Santa Lucía: el motivo



La empresa de transporte Santa Lucía no brindará su recorrido habitual por la localidad el día viernes 7 de noviembre, debido a una disposición gremial que afecta temporalmente la prestación del servicio.

Por la medida, quedan afectados los usuarios de algunas comunas del departamento Monteros, como: Santa Lucía, El Cercado, y Acheral.

La suspensión se enmarca en una medida adoptada por el gremio de trabajadores del transporte, aunque no se han detallado aún los motivos específicos ni la duración de la medida. Se recomienda a los usuarios buscar alternativas de movilidad para esa jornada, especialmente quienes dependen del servicio para asistir a sus lugares de trabajo, estudio o atención médica.