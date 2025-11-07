viernes 7 de noviembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1455Blue: $1415Bolsa: $1468.9CCL: $1486.8Mayorista: $1420Cripto: $1520Tarjeta: $1891.5
7 Nov 2025 🔥 tendencia

Este 7 de noviembre no hay servicio de transporte Santa Lucía: el motivo

La medida responde a una disposición gremial y afecta el recorrido habitual del viernes 7 de noviembre.


La empresa de transporte Santa Lucía no brindará su recorrido habitual por la localidad el día viernes 7 de noviembre, debido a una disposición gremial que afecta temporalmente la prestación del servicio.

Por la medida, quedan afectados los usuarios de algunas comunas del departamento Monteros, como: Santa Lucía, El Cercado, y Acheral.

La suspensión se enmarca en una medida adoptada por el gremio de trabajadores del transporte, aunque no se han detallado aún los motivos específicos ni la duración de la medida. Se recomienda a los usuarios buscar alternativas de movilidad para esa jornada, especialmente quienes dependen del servicio para asistir a sus lugares de trabajo, estudio o atención médica.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: , ,

Sigue leyendo:

Monteros Vóley no pudo ante Boca en el debut de la Liga Argentina

🔥 tendencia

Video: Lautaro Ale fue dado de alta y regresa a Monteros tras vencer al cáncer

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine lo confirmó para la temporada 2026

El estado del tiempo mejora

🔥 tendencia

Este 7 de noviembre no hay servicio de transporte Santa Lucía: el motivo

La Biblioteca Bartolomé Mitre vuelve a brillar: recupera su color, su historia y su espíritu cultural