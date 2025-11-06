Comienza la Liga de Voleibol Argentina en Monteros: cuatro días con el mejor vóley del país

Monteros se convierte desde este jueves en el epicentro del vóley argentino. La Liga de Voleibol Argentina 2025/2026 arranca en el Polideportivo del Gimnasio Municipal “Prof. José Nicolás Russo”, con el Tour 1, que reunirá a los principales equipos del país en cuatro jornadas de competencia.

En total, serán 15 partidos los que se disputarán entre jueves y domingo, con entrada libre y gratuita. El evento cuenta con la organización de Monteros Vóley Club, que vuelve a ser sede del torneo más importante del vóley nacional y que promete un espectáculo deportivo de primer nivel.

El debut del “Naranja” y el regreso de un campeón olímpico

El equipo dirigido por Leonardo Patti debutará esta noche, desde las 21:00, frente a Boca Juniors, en un encuentro que marcará el regreso de Federico Pereyra* al club monterizo. El opuesto sanjuanino, medallista de Plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, fue la última incorporación del plantel y ya se sumó a los entrenamientos con entusiasmo y compromiso. Estoy muy contento de volver a Monteros, de reencontrarme con el club y con la gente. Llego con muchas ganas de aportar mi experiencia y de disfrutar esta nueva etapa en la Liga Argentina”, expresó Pereyra tras su primera práctica con el equipo.

Monteros Vóley realizó su última sesión de entrenamiento anoche en el “Poli”, y este mediodía completó los últimos movimientos tácticos antes del debut. Patti destacó la entrega del plantel y la importancia de comenzar con el pie derecho:

“El grupo está concentrado y motivado. Queremos aprovechar la localía y brindar un gran espectáculo para nuestra gente”, sostuvo el entrenador.

La agenda del Tour 1 en Monteros

Jueves 6 de noviembre

11:00 | Waiwen vs. Defensores de Banfield

15:00 | River Plate vs. UPCN San Juan

18:00 | Tucumán de Gimnasia vs. Vélez Sarsfield

21:00 | Monteros Vóley vs. Boca Juniors

Viernes 7 de noviembre

15:00 | River Plate vs. San Lorenzo

18:00 | Boca Juniors vs. Ciudad Vóley

21:00 | UPCN San Juan vs. Tucumán de Gimnasia

Sábado 8 de noviembre

11:00 | Defensores de Banfield vs. River Plate

15:00 | Ciudad Vóley vs. Vélez Sarsfield

18:00 | San Lorenzo vs. Boca Juniors

21:00 | Waiwen vs. Monteros Vóley

Domingo 9 de noviembre

11:00 | Vélez Sarsfield vs. Defensores de Banfield

15:00 | Ciudad Vóley vs. San Lorenzo

18:00 | UPCN San Juan vs. Waiwen

21:00 | Monteros Vóley vs. Tucumán de Gimnasia

Entrada libre con fin solidario

Si bien el ingreso al Polideportivo será libre, Monteros Vóley lanzó un bono contribución solidario para colaborar con la familia de Máximo Albornoz Aybar, un niño monterizo que se encuentra internado en el Hospital Garrahan.

Desde el club invitaron a los asistentes a colaborar voluntariamente con esta causa solidaria, en una muestra más del espíritu comunitario que caracteriza al deporte monterizo.

Con figuras nacionales, partidos vibrantes y el aliento del público local, Monteros se prepara para vivir cuatro días a pura emoción, deporte y solidaridad reafirmando una vez más su condición de capital del vóley argentino.