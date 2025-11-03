Expulsan a un policía tucumano tras viralizar fotos íntimas con el uniforme

El Ministerio de Seguridad de Tucumán, a cargo de Eugenio Agüero Gamboa, dispuso la desafectación inmediata de Gonzalo Ezequiel Santillán, Personal Transitorio Policial (PTP), luego de que se comprobara un grave incumplimiento disciplinario.

La medida fue formalizada mediante el Decreto N° 2919/7, y contó con el aval del secretario de Seguridad, Héctor Gustavo Vizcarra. Según el documento, la decisión se basó en la viralización de una fotografía en la que el agente, vestido con uniforme policial, exhibía su órgano genital en un grupo de WhatsApp integrado por personas ajenas a la fuerza.

El hecho se conoció el 2 de julio de 2025, cuando la Escuela de Suboficiales y Agentes “Agente Juan José Vides” tomó conocimiento del contenido difundido y labró un acta para iniciar las actuaciones administrativas correspondientes.

De acuerdo al expediente, Santillán reconoció el hecho y admitió que “se equivocó con su conducta”. Había sido designado como Personal Transitorio el 6 de mayo de este año, y tras la investigación interna, fue puesto en disponibilidad el 12 de julio.

Tanto la Dirección General de Asuntos Internos Policiales como el Departamento Personal D-1 recomendaron la desafectación, medida que fue respaldada por la Asesoría Letrada Departamental y la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad.

El secretario Vizcarra refrendó la decisión, destacando que la conducta del agente “afecta la imagen institucional y vulnera los principios éticos que deben regir el accionar policial”.

Con esta resolución, el Ministerio de Seguridad busca mantener los estándares de conducta y disciplina dentro de la fuerza, reafirmando su compromiso con la transparencia y la responsabilidad institucional.