Grave accidente en Monteros: 3 heridos tras un fuerte choque frontal

El siniestro ocurrió frente al local “Panela” y dejó como saldo tres heridos, entre ellos un niño de 8 años. Todos fueron trasladados al Hospital Regional Lamadrid.

Un violento accidente de tránsito se registró en la noche del domingo sobre la Ruta Nacional 38, a la altura de la empresa “Panela”, enMonteros. El hecho ocurrió alrededor de las 20:10 horas, y movilizó a personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía y el servicio de emergencias 107.

Según los primeros detalles, el siniestro fue protagonizado por un camión Mercedes Benz, domini conducido por Fernando Quiroga, que circulaba en sentido Norte–Sur, y un automóvil Volkswagen Trend, en el que viajaban Noelia Saracho, de 38 años, y su hijo de 8 años, quienes se desplazaban en dirección contraria.

Por causas que aún se tratan de establecer, ambos vehículos impactaron violentamente, dejando a sus ocupantes con heridas de distinta consideración. Todos fueron asistidos en el lugar por personal sanitario y trasladados de inmediato al Hospital Regional General Lamadrid para su atención.

El tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido mientras los equipos de emergencia trabajaban para asistir a las víctimas y despejar la ruta. Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica exacta del accidente.

