El Municipio inició el retiro de cables y postes en desuso en el centro de Monteros

El municipio de Monteros comenzó con el retiro de cables y postes de Telecom en desuso. El plan busca embellecer el entorno urbano y avanzar hacia una ciudad más ordenada y sustentable.

El Municipio de Monteros puso en marcha un operativo de desmonte de cables en desuso y retiro de postes de Telecom en distintas zonas del centro de la ciudad, con el objetivo de mejorar el entorno urbano y reducir la contaminación visual que generan estas estructuras.

Los trabajos, coordinados por las áreas técnicas municipales, forman parte de un plan integral de ordenamiento del espacio público, que contempla el reemplazo progresivo de tendidos viejos y el retiro de materiales en desuso que afectan la estética y seguridad de las calles céntricas.

“Es un paso más hacia una ciudad más linda y organizada”, destacaron desde el Ejecutivo local, remarcando que la iniciativa también busca prevenir riesgos eléctricos y liberar veredas y fachadas para mejorar la movilidad peatonal.

El Municipio invitó a los vecinos y comercios a colaborar en este proceso de transformación urbana, manteniendo los espacios limpios y evitando nuevas instalaciones irregulares.

“Colaboremos juntos para transformar nuestra ciudad”, fue el mensaje que acompañó el lanzamiento de esta acción, que se enmarca dentro de las políticas de modernización y embellecimiento que lleva adelante la gestión municipal.