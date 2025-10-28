La Escuela N.º 377 Benjamín Posse celebra un festival poético musical abierto a toda la comunidad

Este miércoles 29 de octubre, la Escuela N.º 377 Benjamín Posse de Monteros será sede de un Festival Poético Musical que se desarrollará de 9 a 12 h, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

La propuesta forma parte del Programa Provincial de Alfabetización impulsado por el Ministerio de Educación de Tucumán, y busca fortalecer el vínculo entre la palabra, el arte y la participación ciudadana.

Durante la jornada se realizarán rondas de lecturas poéticas, presentaciones de números artísticos en vivo y espacios de intercambio con invitados especiales, entre ellos escritores locales, representantes de la Escuela de Arte Popular y el colectivo artístico GUAIPA, que promueve la inclusión desde el arte. El evento está pensado como una celebración de la expresión literaria y musical en el ámbito escolar, con protagonismo de estudiantes, docentes y artistas de la región.

La dirección de la escuela invita especialmente a las familias, vecinos y referentes culturales de Monteros a sumarse a esta experiencia que pone en valor la alfabetización como derecho, y el arte como herramienta de transformación. El festival se inscribe en una serie de acciones territoriales que buscan ampliar el acceso a la lectura, la escritura y la producción artística en contextos educativos.