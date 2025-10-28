A.T.E.P. inició negociaciones con el Ministerio de Educación por la escala de valoración docente



Ayer, lunes 27 de octubre, el Secretario General de A.T.E.P., profesor Hugo M. Brito, mantuvo una reunión con autoridades del Ministerio de Educación de Tucumán para abordar el tratamiento de la Escala de Valoración de Títulos, Antecedentes y Actualización Docente, en el marco del Decreto 3128/5 (MED).

La organización gremial informó que las conversaciones continuarán durante la semana, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que respete los derechos laborales del sector educativo.

En este contexto, A.T.E.P. comunicó que se suspenden todas las convocatorias vinculadas a procesos de clasificación y valoración, hasta tanto se logre un acuerdo que garantice condiciones justas y transparentes para los trabajadores de la educación. No obstante, se aclaró que la presentación de documentación por parte de los docentes continuará su curso normalmente, sin que el decreto mencionado tenga efecto alguno en esta etapa.



