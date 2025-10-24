Monteros Vóley juega ante Gimnasia por el tercer y cuarto puesto de la Super Copa ACLAV

Monteros Vóley perdió 3-1 ante San Lorenzo en la semifinal de la Supercopa ACLAV. El conjunto tucumano buscará el podio este viernes ante el perdedor Tucumán de Gimnasia.

Monteros Vóley luchó pero no logró meterse en la final de la Supercopa ACLAV 2025. En un duelo intenso disputado en el estadio Gorki Grana de Morón, el conjunto dirigido por Leonardo Patti cayó 3-1 ante San Lorenzo, con parciales de 19-25, 25-23, 25-20 y 25-21.

El encuentro comenzó con un San Lorenzo más firme desde el saque, que rápidamente tomó ventaja 5-1. Monteros intentó reaccionar con la rotación, pero la imprecisión en los fundamentos y la solidez defensiva del equipo de Boedo marcaron la diferencia. Con un bloqueo y un ace en el cierre, los azulgranas se llevaron el primer set por 25-19.

En el segundo parcial, Patti movió el banco: ingresaron Ignacio Lazarte y Máximo Mansilla en lugar de Matias Banda y Federico Gómez, y el equipo mostró una mejoría. Mansilla aportó en ataque desde la zona cuatro y junto a Nahuel Rojas lideraron la remontada. Tras un desarrollo parejo, Monteros empató el set en 17-17 con buenos bloqueos y logró cerrarlo a su favor por 25-23, igualando el marcador.

El tercer y cuarto set mostraron a un San Lorenzo más ordenado y efectivo. El conjunto azulgrana, con Durdos encendido en ataque y Ojuez sólido en el bloqueo, volvió a tomar el control del partido. Pese a los intentos del “Naranja” por equilibrar las acciones, los dirigidos por Boedo se impusieron 25-20 y 25-21 para sellar la victoria y el pase a la final.

Con esta derrota, Monteros Vóley se despide de la posibilidad de disputar el título, pero todavía tendrá un desafío por delante: hoy enfrentará a Tucumán de Gimnasia por el tercer puesto de la Supercopa ACLAV.

El encuentro arrancará a las 18:00 y lo podrás ver por Fox Sports y el canal de Youtube de ACLAV.