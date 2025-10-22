Nueva acreditación de la Tarjeta Sin TACC para personas con celiaquía

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán se informa que ayer, martes 21 de octubre, dio inicio la acreditación de la Tarjeta Sin TACC, destinada a los beneficiarios del Programa Focalizado para Personas con Celiaquía. Esta política alimentaria busca garantizar el acceso a productos libres de gluten para quienes padecen esta condición.

El monto acreditado es de $70.000, y podrá ser utilizado por los titulares hasta el 20 de noviembre, exclusivamente para la compra de alimentos aptos para celíacos. La tarjeta forma parte de una estrategia provincial que reemplaza los antiguos módulos alimentarios, brindando mayor autonomía y variedad en la elección de productos.

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias, dependiente de la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local, se recordó la importancia de utilizar el beneficio dentro del plazo establecido y de mantener actualizados los datos personales en el sistema.

