Estudiantes tucumanos brillaron en Amberes con el Encuentro Provincial de Programación y Robótica Educativa

El Encuentro Provincial de Programación y Robótica Educativa reunió a estudiantes de 20 escuelas de Tucumán con proyectos innovadores elaborados con materiales reciclados y controlados por sistemas Arduino, Bee-Bot y Lego WeDo.



Bajo el lema “La robótica no cambia lo que somos, revela quiénes podemos llegar a ser”, se desarrolló el 3° Encuentro Provincial de Programación y Robótica Educativa, una jornada que reunió a estudiantes de 20 escuelas de las zonas norte, centro y sur de Tucumán. El evento tuvo lugar en la Escuela N° 14 “1° de Mayo” de Amberes, y se destacó por el despliegue de creatividad, innovación y conciencia ambiental.

En un ambiente lleno de color y entusiasmo, los alumnos presentaron sus proyectos de robótica educativa, muchos de ellos elaborados con cartón, palitos de helado y materiales reciclados, como parte de un trabajo interdisciplinario entre las áreas de tecnología, plástica y ciencias. Calesitas, autos, pequeños robots y simpáticos “monstruitos” animaron los pasillos de la escuela, reflejando el talento y la dedicación de los niños y docentes.

Entre los proyectos destacados, los estudiantes de la Escuela N° 236 presentaron “El arte de programar con Arduino”, un parque de diversiones en miniatura cuyas ruedas giran mediante un sistema electrónico controlado por placas Arduino. Por su parte, las alumnas de la Escuela N° 285 “Francisco Isauro Arancibia” sorprendieron con “El misterio de la calesita: leer, imaginar y construir robótica”, una propuesta que une literatura y tecnología. Otro grupo exhibió un sistema de riego automatizado para la huerta escolar, utilizando el robot educativo Blue Bot.

Durante la muestra, Carlos Díaz, director de Nivel Primario del Ministerio de Educación —en representación de la ministra Susana Montaldo—, destacó que “la educación en robótica y programación ya es una realidad en las escuelas primarias de Tucumán, incluso desde el nivel inicial”.

El supervisor de Tecnologías Diversas, Omar Josso, explicó que actualmente “la programación se enseña en todas las escuelas de jornada completa y en varias de jornada simple, llegando ya a 120 instituciones en toda la provincia”. Además, detalló que “los alumnos tienen una hora semanal de programación en los primeros grados y dos horas en sexto”.

Díaz subrayó el crecimiento sostenido del área: “La robótica educativa promueve el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo, pilares fundamentales en la formación de los alumnos”.

Josso recordó los inicios del programa provincial, que comenzó con juegos de lógica y pensamiento computacional, y con el tiempo incorporó herramientas como Pilas Bloques, Scratch, Bee-Bot, Lego WeDo y placas electrónicas, permitiendo a los estudiantes diseñar y programar sus propios proyectos.

El evento también contó con la participación especial de la ingeniera Ana Mendieta Ancasi, coordinadora del Laboratorio de Robótica Educativa de la UTN-FRT, quien remarcó la importancia de estrechar lazos entre la universidad y las escuelas para impulsar vocaciones científicas desde edades tempranas.

Este año, el Ministerio de Educación firmó un convenio con la UTN Tucumán para capacitar a docentes en competencias tecnológicas y digitales del siglo XXI, fortaleciendo una red educativa orientada al futuro, donde la robótica se consolida como una herramienta para aprender, crear y transformar.