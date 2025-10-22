Aberrante: entre rejas al provocar lesiones a su pareja embarazada

Luego de que se presentara una víctima de violencia de género en la Comisaría de La Ramada durante la tarde del lunes, los efectivos asistieron a la mujer embarazada y salieron en busca del agresor, a quien aprehendieron rápidamente.

La mujer llegó a la dependencia policial con el rostro ensangrentado y manifestó que su pareja la había golpeado mientras estaban en su auto sobre la ruta N° 304. Inmediatamente, los efectivos la acompañaron a un CIC desde donde fue derivada en una ambulancia al hospital de Alderetes para que sea asistida por una fractura de nariz y por su embarazo. Luego aprehendieron al acusado y lo trasladaron a la Comisaría.

Las autoridades de la Unidad Fiscal de Violencia de Género de la III Nominación avalaron el arresto del agresor, de 45 años, por lesiones de violencia de género y ordenaron el secuestro del rodado y el celular.

El rápido accionar policial fue dirigido por el jefe de esta dependencia policial, Comisario Adrián Moreno, y supervisado por el jefe de la Unidad Regional Este, Comisario General Carlos Ruiz.