Aberrante: entre rejas al provocar lesiones a su pareja embarazada
Ocurrió el miércoles en La Ramada.
Luego de que se presentara una víctima de violencia de género en la Comisaría de La Ramada durante la tarde del lunes, los efectivos asistieron a la mujer embarazada y salieron en busca del agresor, a quien aprehendieron rápidamente.
La mujer llegó a la dependencia policial con el rostro ensangrentado y manifestó que su pareja la había golpeado mientras estaban en su auto sobre la ruta N° 304. Inmediatamente, los efectivos la acompañaron a un CIC desde donde fue derivada en una ambulancia al hospital de Alderetes para que sea asistida por una fractura de nariz y por su embarazo. Luego aprehendieron al acusado y lo trasladaron a la Comisaría.
Las autoridades de la Unidad Fiscal de Violencia de Género de la III Nominación avalaron el arresto del agresor, de 45 años, por lesiones de violencia de género y ordenaron el secuestro del rodado y el celular.
El rápido accionar policial fue dirigido por el jefe de esta dependencia policial, Comisario Adrián Moreno, y supervisado por el jefe de la Unidad Regional Este, Comisario General Carlos Ruiz.