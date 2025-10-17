Fin de semana en Tucumán: ¡Mamá es la estrella con festivales, teatro y deporte!

La provincia celebra el Día de la Madre con conciertos, ferias de emprendedores y un circuito teatral que deslumbra.

Tucumán despide la primera quincena de octubre con un fin de semana dedicado a la celebración. La cartelera se llena de festejos por el Día de la Madre en múltiples municipios, destacando conciertos de gran nivel como el de Miguel Mateos y THIS IS MICHAEL en la capital. Además, hay espacio para la cultura con el Festival de la Publicidad y el Festival de Arte y Tecnología "Tormenta", y el deporte con el Campeonato de MTB y el Torneo de Fútbol Sala para personas ciegas. ¡Una agenda diversa para disfrutar en familia!

Viernes 17 de octubre

Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8:00 a 13:00 hs / Ruinas de San José / Lules.

Festival de la Publicidad: desde las 9.00 H / Hotel Catalinas / San Miguel de Tucumán.

Casa Histórica: 9:00 a 13:00 hs y de 16:00 a 20:00 hs / San Miguel de Tucumán.

Paseo Artesanal Pachamama: 9:30 h / Calle Los Paraísos / Colalao del Valle.

Circuito a pie: 9:30 H / Oficina Congreso y Crisóstomo / San Miguel de Tucumán.

2° Encuentro Nacional de Dibujo: 9.30 H / Fundación contemporánea / (San Miguel de Tucumán).

Museo Arqueológico El Cadillal: 10:00 a 18:00 H / El Cadillal.

Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12.00 A 20.00H / 500 m de la rotonda / El Cadillal.

Taller de arte y autoconocimiento: 16.00 H / Centro de jubilados Los Cuartos / Tafí del Valle.

Clown referencias: 16.00h / Casa de la Cultura Angel Leiva / Simoca.

Día de la Madre: 17.00 A 21.00 H / Palacio de deportes / San Miguel de Tucumán.

Museo Escultórico a cielo abierto / Bus turístico (Paseo al aire libre): 19.30 H / San Miguel de Tucumán.

Espectáculo Cristo Resplandeciente: 20.00 Y 20.30 H / San Javier.

Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 20.00 y 20.30 H / San Pedro de Colalao.

Espectáculo luces y sonido: 20.30 H / Casa Histórica / San Miguel de Tucumán.

Sweet Charity - obra de Brodway: 21.00 H / Teatro San Martín / San Miguel de Tucumán.

Miguel Mateos: 21.00 H / Teatro Mercedes Sosa / San Miguel de Tucumán.

Obra Carmén: 21.00 / Casa de la Cultura / Lules.

Peña cultural El Cardón: 22.00 H / Heras 50 / San Miguel de Tucumán.

Tormenta - Festival de arte y tecnología: Todo el finde / Tafí Viejo.

Encuentro de Poetas y Escritores: Todo el finde / Fundación de ARTE / San Pedro de Colalao.

Torneo nacional de fútbol sala para personas ciegas: Todo el finde / fac Educ fisica unt / San Miguel de Tucumán.

Sábado 18 de octubre

4ª fecha del Campeonato del Este de MTB: 8.00 H / Complejo Batalla de Tucumán / Bella Vista.

Feria de artesanos: desde 8.00 H hasta las 16.00 H / Simoca.

Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8:00 a 13:00 hs / Ruinas de San José / Lules.

Experiencia Yungas: 9.00H / Av. Perón 2800 / Yerba Buena.

Casa Histórica: 9:00 a 20:00 hs / San Miguel de Tucumán.

Circuito a pie: 9:30 H / Oficina Congreso y Crisóstomo / San Miguel de Tucumán.

2° Encuentro Nacional de Dibujo: 9.30 H / Fundación contemporánea / (San Miguel de Tucumán).

Paseo Arqueológico: 9:45 a 14:00 H / Mercado Municipal / Tafí Viejo.

Torneo Provincial Corre, Lanza y Salta: 10.00 a 17.00 H / Complejo Democracia / Tafí del Valle.

El Bus Turístico: 11.00H y 16.00H / Laprida 50 / San Miguel de Tucumán.

Museo Arqueológico El Cadillal: 11.00 H a 19.00 H / El Cadillal.

Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12.00 A 20.00H / 500 m de la rotonda / El Cadillal.

Gran bingo familiar: 15:00 hs / Plaza Principal / El Mollar.

Bingo Día de la Madre: 15.00 H / Parque Miguel Lillo / Tafí Viejo.

Fiesta del día de la Madre: 15.30h / Polideportivo Comunal / Amaicha del valle.

Yoga: 15.30 a 17.00hs / Parque Perci Hill / Yerba Buena.

Yoga: 15.30 a 16.30hs / Jardín Botánico Horco Molle / Yerba Buena.

Día de la Madre: 16:00 h / Obelisco de los Signo / Tapia.

Feria de Artesanos y emprendedores: / Tafí Viejo.

Paseo Gastronómico: 16.00 a 00 H / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.

Feria de Emprendedores: 16.00 a 23.00 H / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.

Feria de artesanos: 17:00 h / Plaza Principal Miguel de Azcuénaga / Las Talitas.

Feria Especial: Día de la Madre: 18.00 a 22.00H / Plaza Principal / Trancas.

Feria de Artesanos: 18.00 a 23.00 H / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.

Feria Gourmet: 18.00 a 00H / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.

Gran Celebración día de la madre: 18.30h / Av. Urquiza / Santa Ana.

Fiesta Patronal en Honor a San Gerardo: / La Ramada.

Festejo día de la Madre: 20.00 H / plaza principal / Graneros.

Fiesta día de la madre: 20.00 H / Club Atlético Concepción / Banda del Río Salí.

Festejo día de la madre: 20.00h / predio de calle 1 y 10 / Las Talitas.

Espectáculo Cristo Resplandeciente: 20.00 Y 20.30 H / San Javier.

Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 20.00 y 20.30 H / San Pedro de Colalao.

"De Atahualpa a Piaf": 20.30 H / Casa de la cultura / Yerba Buena.

Espectáculo luces y sonido: 20.30 H / Casa Histórica / San Miguel de Tucumán.

Fiesta día de la madre: / soldado maldonado / Monteros.

Festejo día de la Madre: 21.00 H / Av Sarmiento y San Martín / Aguilares.

THIS IS MICHAEL: 21.00 H / Teatro Mercedes Sosa / San Miguel de Tucumán.

Freak Show: 21.00 / Teatro Municipal Rosita Ávila / San Miguel de Tucumán.

Gran Fiesta Día de la Madre: 21.30 h / predio del ex ferrocarril / Alberdi.

Peña cultural El Cardón: 22.00 H / Heras 50 / San Miguel de Tucumán.

Tormenta - Festival de arte y tecnología: Todo el finde / Tafí Viejo.

Encuentro de Poetas y Escritores: Todo el finde / Fundación de ARTE / San Pedro de Colalao.

Torneo nacional de fútbol sala para personas ciegas: Todo el finde / fac Educ fisica unt / San Miguel de Tucumán.

Domingo 19 de octubre