Tucumán será sede del PreCosquín y cierra un año cultural activo y federal

El vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, recibió al presidente del Ente Cultural, Humberto Salazar, con quien repasó las actividades del año y adelantó lo que se viene para el cierre del 2025.

“Hicimos un balance general del año, con el vicegobernador Acevedo, repasamos los ciclos que cerrarán en diciembre y confirmamos que Tucumán será sede del PreCosquín”, señaló Salazar.

La reunión también sirvió para proyectar el tramo final del año, que incluirá actividades como el Festival de Jazz, la puesta en escena del musical “Sweet Charity” en coproducción con sectores independientes, y los cierres de los cuerpos estables del Ente Cultural.

Salazar destacó que, a pesar de la situación económica nacional, Tucumán logró sostener su calendario cultural completo, tanto desde el Estado como desde el sector independiente.

“Tuvimos un año muy activo, con festivales como Monteros Canta a la Patria, la Fiesta de la Empanada, el Festival del Caballo, entre muchos otros. La actividad cultural ha resistido con fuerza”, subrayó.

También resaltó la participación de una delegación joven y federal en Cosquín 2025, que llevó como emblema a la Pachamama y que siguió actuando durante el año en distintos eventos provinciales.

“Fue una decisión muy positiva apostar por la juventud, con chicos de entre 16 y 22 años de toda la provincia. Estuvieron presentes en festivales y hasta en la Asamblea Nacional de Acción Católica, en agosto”, agregó.

Finalmente, Salazar agradeció el respaldo permanente del gobierno provincial: “El vicegobernador Acevedo nos expresó su apoyo para seguir adelante, tanto desde la Legislatura como ahora desde el Ejecutivo. Seguimos trabajando de forma articulada”, concluyó.