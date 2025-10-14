Aumentan las probabilidades de lluvias para la semana

El Servicio Meteorológico advierte cambios en las condiciones térmicas desde mediado de semana. Desde el miércoles a la noche podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas en la provincia.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 14° y la máxima se ubicará en los 33°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 42%. El viento corre del oeste a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.