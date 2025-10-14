martes 14 de octubre de 2025
14 Oct 2025

Aumentan las probabilidades de lluvias para la semana

El Servicio Meteorológico advierte cambios en las condiciones térmicas desde mediado de semana. Desde el miércoles a la noche podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas en la provincia.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 14° y la máxima se ubicará en los 33°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 42%. El viento corre del oeste a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 6 km.

