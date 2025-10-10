Preparate para calor de este viernes

El buen tiempo continúa acompañando las jornadas monterizas. El sol se mantendrá visible durante todo el fin de semana. Si bien, no se esperan lluvias, un factor a tener en cuenta es el viento con ráfagas de importancia durante la noche del sábado.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 13° y la máxima se ubicará en los 34°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 46%. El viento corre del oeste a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.