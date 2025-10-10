viernes 10 de octubre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1450Blue: $1475Bolsa: $1458CCL: $1450.6Mayorista: $1420Cripto: $1520Tarjeta: $1885
10 Oct 2025

Preparate para calor de este viernes

Para esta jornada la temperatura mínima es de 13° y la máxima se ubicará en los 34°.

Foto: José Tripolloni

[Foto: José Tripolloni ]

El buen tiempo continúa acompañando las jornadas monterizas. El sol se mantendrá visible durante todo el fin de semana. Si bien, no se esperan lluvias, un factor a tener en cuenta es el viento con ráfagas de importancia durante la noche del sábado.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 13° y la máxima se ubicará en los 34°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 46%. El viento corre del oeste a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Sofocan un incendio en Tafí del Valle antes que avance sobre los domicilios

Preparate para calor de este viernes

La Provincia garantiza la continuidad operativa de la Terminal de Ómnibus

🔥 tendencia

La data para qué sepas cómo pasar la primera noche del Monteros de la Patria

El intendente, Serra, fue parte de la mesa de trabajo de análisis de gestión que organizó Jaldo

Jueves de primavera para disfrutar