Semana Santa 2026: fechas, feriados y el fin de semana largo en la Argentina

En 2026 la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, un período que combina la tradición religiosa con uno de los descansos más esperados del año. La conmemoración, que recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, será también una oportunidad para que miles de argentinos disfruten de un fin de semana extra largo de cuatro días, del 2 al 5 de abril.

Las fechas clave serán:

Domingo de Ramos : 29 de marzo

: 29 de marzo Jueves Santo : 2 de abril (día no laborable en Argentina y feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)

: 2 de abril (día no laborable en Argentina y feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas) Viernes Santo : 3 de abril (feriado nacional)

: 3 de abril (feriado nacional) Domingo de Pascua: 5 de abril

De esta manera, en 2026 los argentinos tendrán un descanso prolongado que se extenderá desde el jueves hasta el domingo, ideal para escapadas turísticas o encuentros familiares.

Significado de cada día

Cada jornada de la Semana Santa tiene un valor litúrgico especial. El Domingo de Ramos recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, el Jueves Santo conmemora la Última Cena y la institución de la Eucaristía, mientras que el Viernes Santo evoca la Pasión y Muerte de Cristo. Finalmente, el Domingo de Pascua celebra la Resurrección, considerada la fiesta más importante para los cristianos.

Aunque aún resta la confirmación oficial del calendario de feriados por parte del Gobierno nacional, ya se anticipa que la Semana Santa 2026 será un momento clave tanto en lo religioso como en lo turístico.

