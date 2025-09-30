martes 30 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1400Blue: $1445Bolsa: $1503.2CCL: $1545.6Mayorista: $1380Cripto: $1501.15Tarjeta: $1820
30 Sep 2025

Semana Santa 2026: fechas, feriados y el fin de semana largo en la Argentina

En 2026 la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, un período que combina la tradición religiosa con uno de los descansos más esperados del año. La conmemoración, que recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, será también una oportunidad para que miles de argentinos disfruten de un fin de semana extra largo de cuatro días, del 2 al 5 de abril.

Las fechas clave serán:

  • Domingo de Ramos: 29 de marzo
  • Jueves Santo: 2 de abril (día no laborable en Argentina y feriado nacional por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)
  • Viernes Santo: 3 de abril (feriado nacional)
  • Domingo de Pascua: 5 de abril

De esta manera, en 2026 los argentinos tendrán un descanso prolongado que se extenderá desde el jueves hasta el domingo, ideal para escapadas turísticas o encuentros familiares.

Significado de cada día

Cada jornada de la Semana Santa tiene un valor litúrgico especial. El Domingo de Ramos recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, el Jueves Santo conmemora la Última Cena y la institución de la Eucaristía, mientras que el Viernes Santo evoca la Pasión y Muerte de Cristo. Finalmente, el Domingo de Pascua celebra la Resurrección, considerada la fiesta más importante para los cristianos.

Aunque aún resta la confirmación oficial del calendario de feriados por parte del Gobierno nacional, ya se anticipa que la Semana Santa 2026 será un momento clave tanto en lo religioso como en lo turístico.

¿Querés que te prepare también una versión más corta para WhatsApp con foco en las fechas y el fin de semana largo?

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

El CAM superó su propio record de convocatorias y abre concurso para el Centro Judicial Monteros

Semana Santa 2026: fechas, feriados y el fin de semana largo en la Argentina

“Cuqui” Molina, el caricaturista que transformó su vida en arte y deja huella en Monteros

La Policía de Tucumán secuestró más de 55 kilos de marihuana

🔥 tendencia

Monterizo acusado de provocar un incendio de cañaverales, deberá hacer una donación a los Bomberos Voluntarios

Jornada informativa sobre Neuroestimulación y prevención del Alzheimer en Monteros