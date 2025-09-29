Una mujer resultó herida tras caer de su moto al esquivar un perro en barrio San Miguel

Un accidente de tránsito se registró cerca de las 6:30 de la mañana en el barrio San Miguel de Monteros, cuando una mujer que circulaba en motocicleta por calle Ernesto Padilla, en sentido de oeste a este, sufrió una fuerte caída al intentar esquivar a un perro que se le cruzó en plena calzada.

Testigos ocasionales informaron que la motociclista perdió el control del rodado tras el impacto y cayó pesadamente sobre el pavimento, quedando inconsciente. Debido a su estado, no pudo ser identificada en el lugar.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Lamadrid, donde ingresó con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento.

En el lugar trabajaron Defensa Civil y personal del servicio de emergencias 107, quienes asistieron a la mujer y coordinaron su traslado.