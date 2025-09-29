Una mujer resultó herida tras caer de su moto al esquivar un perro en barrio San Miguel
El hecho ocurrió en la mañana de este lunes en calle Ernesto Padilla al 600. La motociclista perdió el conocimiento tras el impacto y fue trasladada al Hospital Regional Lamadrid.
Un accidente de tránsito se registró cerca de las 6:30 de la mañana en el barrio San Miguel de Monteros, cuando una mujer que circulaba en motocicleta por calle Ernesto Padilla, en sentido de oeste a este, sufrió una fuerte caída al intentar esquivar a un perro que se le cruzó en plena calzada.
Testigos ocasionales informaron que la motociclista perdió el control del rodado tras el impacto y cayó pesadamente sobre el pavimento, quedando inconsciente. Debido a su estado, no pudo ser identificada en el lugar.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Lamadrid, donde ingresó con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento.
En el lugar trabajaron Defensa Civil y personal del servicio de emergencias 107, quienes asistieron a la mujer y coordinaron su traslado.