La Escuela Normal Julio A. Roca se consagró campeona de Enseñame Tucumán

Lautaro Miguel, y Francisco Yangüez (la escuela Normal Superior Teniente Julio A. Roca), Bahiana Abigail Galarza Ganim, María Lucía Córdoba (Secundaria de Yonopongo, de Monteros), Valentín Castells y Ana Paula Díaz de la Técnica eran los finalista del certamen y un departamento entero celebró. Pero como en todo concurso debía haber un ganador y fue la dupla de la Escuela Normal que aventajó y se llevó el viaje a Carlos Paz.

La gran final de Enseñame Tucumán, el certamen educativo organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación, tuvo un desenlace histórico para Monteros. Los estudiantes Lautaro Miguel y Francisco Yangüez, de la Escuela Normal Julio A. Roca, se coronaron campeones tras superar una serie de pruebas de historia, cultura y geografía tucumana.

El triunfo no solo llenó de emoción a sus compañeros, docentes y familias, sino que también garantizó el premio mayor: un viaje a Villa Carlos Paz con excursiones y actividades recreativas para todo el curso.

La final enfrentó a tres escuelas monterizas —la Normal Julio A. Roca, la Técnica N°1 y la secundaria de Yonopongo—, lo que convirtió al departamento en protagonista absoluto del certamen. El desempeño de los jóvenes demostró la capacidad del interior provincial y de las escuelas publicas para brillar en competencias académicas de alto nivel.

Los campeones fueron ovacionados al responder la última consigna clave sobre un escritor monterizo perseguido durante la dictadura, lo que les dio la victoria definitiva. “El sueño era realidad y la historia de Tucumán fue la gran protagonista”, destacaron los organizadores.