Despapelización: El Registro Civil ya digitalizó cinco millones de actas

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado presentó oficialmente el lanzamiento de este nuevo sistema. Estarán disponibles los documentos de nacimiento, matrimonio, unión convivencial y defunción desde el año 1968 hasta la fecha.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado encabezó un acto este viernes donde se presentó el lanzamiento de la digitalización de partidas de nacimiento, acta de matrimonio, unión convivencial y de defunción.

El evento se realizó en la dependencia del Registro Civil de calle Catamarca al 400 de la Capital, donde funciona el archivo y el área de digitalización. Acompañaron a Amado el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, la titular del Registro Civil, Carolina Bidegorry, el presidente del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) Regino Racedo, el secretario de Acciones Políticas, Daniel García, Pablo Balceda, Director de Informática del ministerio de Economía y personal de la Secretaría de Derechos Humanos, área a cargo de Mario Racedo.

Amado sintetizó: “Ahora el ciudadano no tendrá que viajar de un lugar a otro ni perder tiempo entre oficinas. A partir del lunes, en los lugares donde ya están digitalizadas las actas, el trámite se resolverá en línea”, dijo. Reconoció el “trabajo arduo” del personal del Registro y agradeció la coordinación de la directora Bidegorry, del secretario de Gobierno Albarracín y del equipo de Economía. Recordó que la digitalización responde a un decreto del gobernador Osvaldo Jaldo y forma parte de una política que avanza en todas las áreas del Ejecutivo.

Años de trabajo

Bidegorry, visiblemente satisfecha, subrayó el largo camino recorrido. “Han sido muchos años de tr abajo, pero hoy lo concretamos porque el gobernador Jaldo tuvo la decisión política. Digitalizamos cinco millones de actas y se indexaron dieciocho millones de datos personales para garantizar que cada pedido llegue al destinatario correcto”, detalló. Explicó que el servicio, disponible en https://www.regciviltucuman.gob.ar/ permitirá solicitar actas con un formulario en línea, pagar con medios digitales y recibir el documento por correo electrónico en un máximo de 72 horas. Cada acta llevará firma digital y un código QR para validarla en papel o en pantalla.

La directora precisó que estarán disponibles de inmediato las actas desde 1968 en adelante; las comprendidas entre 1950 y 1967 se digitalizarán a demanda y las anteriores seguirán en formato papel. Aclaró que la versión digital tiene plena validez legal, incluso para trámites como el ingreso de menores al exterior. “Si en la frontera necesitás el acta de nacimiento, la pedís y llega. Tiene sustento legal y de certificación”, afirmó.

Decisión política

El secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, enmarcó el proyecto en un programa más amplio. “Es una decisión política que muestra cómo el Estado puede ser eficiente. Ahorramos tiempo y dinero a los vecinos. Modernizar el Estado es acercarlo a la gente”, señaló.

El acto cerró con un consenso claro: la digitalización no reemplaza el servicio tradicional en papel, pero lo complementa y agiliza. Con este sistema, Tucumán se coloca en la vanguardia de la administración pública, simplificando trámites que hasta ahora exigían traslados, colas y tiempo que, como dijo Albarracín, “vale oro”.

Por último, Pablo Balceda, director de Informática del ministerio de Economía, recordó que la digitalización llevaba años de desarrollo. “Impulsamos la despapelización en varias áreas. El Registro Civil era clave. Hoy vemos los frutos de ese trabajo”, comentó, y abrió la puerta a extender la experiencia a otras dependencias que lo soliciten.