Un joven tucumano apareció en su propio velorio y desató conmoción entre sus familiares

Un insólito y estremecedor episodio sacudió a la localidad de Villa Carmela, en Yerba Buena, cuando un joven de 22 años apareció en medio de su propio velorio y, con apenas dos palabras –“estoy vivo”–, desató gritos, llantos y una confusión generalizada entre familiares y vecinos.

El hecho se remonta a la madrugada del jueves, cuando un muchacho se arrojó debajo de un camión cañero en las inmediaciones del Puente Negro, sobre la ruta alternativa que conecta con Alderetes. El fiscal Carlos Sale había caratulado inicialmente el hecho como homicidio culposo, aunque las pericias apuntaban a un posible suicidio.

Tras el hallazgo del cuerpo, una mujer de Villa Carmela se presentó en la comisaría de Alderetes y aseguró que se trataba de su hijo. Con su declaración, se cumplieron los trámites judiciales y el cadáver fue entregado a la familia para su velatorio.

Horas después, en pleno velorio, el joven identificado como fallecido irrumpió en la casa familiar y sorprendió a todos con la frase: “Estoy vivo”. “Hubo un lío tremendo. Muchos se espantaron, otros gritaron y lloraron. La verdad es que quedamos helados”, relató una vecina que presenció la escena.

“Es la realidad que viven las madres de los jóvenes que son adictos. Se van de la casa diciendo que harán un trámite y no vuelven más. Uno nunca sabe si están vivos”, expresó María Laura García, otra vecina, en referencia al trasfondo social que rodea la confusión.

De inmediato, se dio aviso a la comisaría de Villa Carmela y el fiscal Sale dispuso que el joven fuese entrevistado. En su declaración, aseguró que había estado en Alderetes consumiendo drogas y desconocía que su familia lo había dado por muerto.

El cuerpo entregado erróneamente fue trasladado nuevamente a la Morgue Judicial, donde permanece sin identificar desde hace más de tres días. La Justicia busca establecer la verdadera identidad del fallecido y deslindar responsabilidades por el equívoco en la entrega del cuerpo.