Orán espera la restitución del servicio de agua por falla eléctrica

La localidad de Orán, en la comuna de El Cercado se encuentra a la espera de la intervención del personal de la empresa de energía eléctrica para solucionar una falla en una de las fases, lo que impide el normal funcionamiento de la bomba de agua.

A través de la cuenta de Facebook, la comuna comunicó en la mañana de este lunes que, una vez resuelto el inconveniente técnico, se restablecerá el servicio con normalidad.

Este tipo de situaciones ya se había presentado a principios de septiembre en El Churqui, donde los problemas con el suministro fueron solucionados gracias al trabajo conjunto entre el personal comunal y los técnicos de la empresa eléctrica.

Las autoridades locales agradecen la paciencia de los vecinos y reiteran su compromiso de mantener informada a la comunidad.