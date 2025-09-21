El monterizo Eduardo Abdala se consagró campeón tucumano de MTB

El deporte de Monteros volvió a celebrar un título de jerarquía en el ciclismo de montaña. Eduardo Abdala se consagró campeón tucumano de MTB en la categoría Máster B1, dentro del campeonato más exigente que tiene el NOA, gracias a su constancia y gran nivel a lo largo de las cuatro fechas disputadas.

“Este campeonato cross rural tucumano fue de 4 fechas. La primera en San Pedro de Colalao, donde logré el 3° puesto; la segunda en Aguilares, donde me quedé con el 1° lugar; la tercera en Monteros, también con victoria; y la cuarta y última en Río Colorado, donde finalicé 3°. Así pude quedarme con el campeonato, siendo el más regular de la categoría Máster B1”, explicó Abdala con orgullo.

La preparación del ciclista monterizo viene de un largo proceso de trabajo y disciplina. “Ya son casi 4 años que estoy con Sebastián Quiroga, es un proceso largo para llegar a esto”, agregó.

Después de mucho tiempo, Monteros vuelve a tener un campeón en el máximo nivel del MTB tucumano, un logro que inspira a nuevas generaciones de ciclistas en la ciudad y que confirma la vigencia del deporte pedal en la región.

