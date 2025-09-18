Avanza la investigación en el voraz incendio de depósito de aceite

La Unidad Fiscal de Delitos Complejos dispuso la actuación del ECIF con el objetivo de supervisar las tareas realizadas para sofocar el fuego y llevar a cabo las pericias correspondientes. El dueño de la propiedad está fuera de peligro, tras ser internado con quemaduras en el 40% de su cuerpo.

Un incendio de grandes proporciones se desató este miércoles, alrededor de las 17:00 horas, en una propiedad donde se reciclaba aceite de lubricantes, ubicada en inmediaciones de Diagonal Sur y Cangallo, en la capital tucumana. El dueño del lugar, de 45 años, sufrió quemaduras en el tórax y parte de los miembros inferiores, por lo que tuvo que ser internado en el hospital Centro de Salud, donde permanece estable y fuera de peligro.

A partir de lo ocurrido se dio intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, encabezada por Mariana Rivadeneira, quien de inmediato ordenó que en el lugar se haga presente el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), con personal perteneciente a la Dirección de Análisis Criminal y de Criminalística.

Los peritos del MPF se encargaron de supervisar y documentar las tareas realizadas, con la prioridad de lograr sofocar el fuego. Prestaron colaboración en forma conjunta Bomberos de la Policía y Voluntarios, Defensa Civil, 107 y personal de la Comisaría N° 15.

Según precisaron fuentes del caso, en el depósito había decenas de tachos de aceite de 200 litros. Se trata de un predio que cuenta con un galpón precario. Dos terrenos colindantes fueron afectados por las llamas, al igual que una tercera vivienda de enfrente, donde además se prendió fuego una camioneta que estaba estacionada en la vereda. Afortunadamente, no hubo que lamentar más víctimas en estos casos.

El incendio fue controlado en horas de la noche. La escena quedó preservada a los fines de que se continúe con el trabajo pericial.