Video: Di María le marcó un golazo olímpico a Boca

Ángel Di María marcó un golazo olímpico en el empate 1-1 entre Rosario Central y Boca Juniors en el Gigante de Arroyito. Battaglia había puesto en ventaja al Xeneize, pero el “Fideo” desató la ovación con una obra de arte.

El Gigante de Arroyito fue escenario de un espectáculo cargado de jerarquía y emoción. Con la presencia de dos campeones del mundo como Ángel Di María y Leandro Paredes, Rosario Central y Boca Juniors igualaron 1-1 en un partido que quedará en la memoria por la genialidad del “Fideo”, autor de un gol olímpico que sorprendió al arquero xeneize Leandro Brey.

El conjunto dirigido por Miguel Angel Russo se adelantó en la primera parte gracias a la experiencia de sus referentes. Paredes jugó rápido una pelota parada, Brian Aguirre desbordó con precisión y asistió a Rodrigo Battaglia, que definió para poner el 1-0. La jerarquía del mediocampo boquense parecía encaminar el encuentro, hasta que Di María cambió la historia.

El rosarino, que regresó a Central tras su consagratoria carrera en Europa, había estado cerca en dos tiros de esquina que exigieron a Brey. Pero en su tercer intento llegó la obra de arte: ejecutó un córner cerrado desde la derecha que se metió directamente en el arco, desatando una ovación ensordecedora en el estadio y decretando el empate definitivo.

El gol olímpico, una rareza en el fútbol actual, se suma a la galería de joyas del “Fideo” a lo largo de su paso por clubes como Real Madrid, PSG, Manchester United, Juventus, Benfica y, por supuesto, con la Selección argentina.

No fue la primera vez que Di María sorprende con un tanto de estas características. En la Champions League 2023, jugando para Benfica, ya había anotado de manera similar frente al Salzburgo, rompiendo una racha de más de 20 años sin goles olímpicos en el torneo más prestigioso de Europa.

El empate en Arroyito dejó a Rosario Central y Boca con sensaciones divididas: el Canalla celebró el regreso mágico de su ídolo y el Xeneize valoró la solidez de su propuesta, aunque sin poder sostener la ventaja inicial.