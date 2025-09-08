Robaron una moto en la madrugada y la policía la recuperó en medio de los cañaverales de Monteros

Un hecho de inseguridad ocurrido en la madrugada de este lunes en Monteros tuvo un rápido accionar policial que permitió recuperar el vehículo sustraído. El denunciante, un vecino de la zona del Arroyo El Tejar, informó en sede policial que desconocidos ingresaron a su domicilio y le robaron una motocicleta Motomel Skua blanca, dominio A076LTJ, con motor y cuadro identificados.

A partir de la denuncia radicada a las 08:45, el área investigativa (G2) de la Unidad Regional Oeste se abocó al caso. Durante un recorrido realizado cerca de las 13:10 en la zona de calle Monteagudo, los efectivos localizaron en una plantación de caña en pie un rodado con características similares al denunciado. Al cotejar la numeración, se confirmó que se trataba de la misma motocicleta sustraída horas antes.

La Unidad Fiscal interviniente, a cargo del Dr. Ariel Zurita, dispuso que se trabajara conforme al protocolo para este tipo de hechos. Tras el peritaje correspondiente realizado por Criminalística, el rodado será restituido a su propietario.

El operativo estuvo a cargo de los efectivos Of. Subayte Jiménez Franco, Sargento Ayudante Herrera Roberto y Cabo 1º Núñez Nelson, bajo la supervisión del Crio. Gral. Marcos Goane (Jefe URO), el Crio. My. Juan Carrizo (2º Jefe URO), el Crio. Sergio Risso Patrón (Jefe COP URO) y el Crio. Guido Juárez (Jefe Zona 3 URO).