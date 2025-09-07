Banda de prestamistas ilegales fue desarticulada en Tucumán

“La investigación se inició a raíz de una denuncia en la que una persona nos puso en conocimiento que llegaron a su domicilio tres personas, dos femeninas y un masculino que se movilizaban en una camioneta Fiorino, ingresaron violentamente y le sustrajeron dos bicicletas y una máquina cortadora de fiambres” comenzó relatando el coordinador de Zona Norte de la Dirección de Delitos Rurales y Ambientales, comisario principal Luis Godoy.

Tras la investigación, los uniformados lograron determinar que los autores del hecho integrarían una peligrosa banda de prestamistas clandestinos y una vez que reunieron la evidencia necesaria solicitaron las correspondientes medidas judiciales llevadas a cabo este sábado.

Al respecto, Godoy expresó: “Estas medidas dieron resultados altamente positivos ya que se logró la aprehensión de estas tres personas, el secuestro de la camioneta en que se movilizaban, de una de las bicicletas robadas, de la máquina cortadora de fiambres además el decomiso de sus teléfonos celulares, varios CPU de computadora, varios dispositivos de almacenamiento de información y una cantidad importante de documentación como ser contratos, recibos, que claramente indican que estas personas se dedican a la usura”

La causa se encuentra en instancias finales de esclarecimiento, aunque aún se están indagando los antecedentes penales de los acusados, quienes permanecen bajo custodia policial hasta tanto la Justicia determine su situación procesal.