¡A no alarmarse! Harán venteo controlado de gas en el gasoducto del Río Romano

La empresa Naturgy (ex Gasnor) comunicó que este sábado 6 se llevará adelante tareas de pruebas y venteos de gas inerte en el marco de la habilitación del cambio de traza del gasoducto sur, en el sector que cruza el río Romano por la ex Ruta Nacional 38.

El aviso, firmado por el ingeniero Oscar Santillán, representante técnico de la compañía, detalla que los trabajos se realizarán en dos etapas. La primera consistirá en pruebas con venteos de gas inerte, que se desarrollarán durante la jornada del sábado. La segunda corresponderá a la habilitación con gas natural, lo que implicará venteos controlados de este fluido en una fecha a determinar, una vez finalizadas las pruebas iniciales.

Desde Defensa Civil Monteros informaron que se trata de tareas programadas y controladas, sin riesgos para la población, aunque se recomienda a los vecinos de la zona estar informados y atentos durante la jornada en que se lleven adelante las maniobras.

Con estos trabajos, Naturgy busca asegurar la operatividad y seguridad del gasoducto sur, infraestructura clave para la provisión de gas natural en la zona.