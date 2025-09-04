Se viene el 1er Congreso Provincial de Alfabetización con sede en el sur tucumano

El Ministerio de Educación de Tucumán organiza el 1er Congreso Provincial de Alfabetización, que se desarrollará los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2025 bajo modalidad semipresencial, con sedes en Club Caja Popular de Ahorros (San Miguel de Tucumán) y Monte Bello, Aguilares, en el sur de la provincia.

La propuesta se enmarca en una política educativa que reconoce a la alfabetización como proceso fundante de la formación integral, y como derecho que habilita el acceso a otros saberes. Con el lema implícito de construir desde las prácticas reales.

Las jornadas contarán con 6 comisiones de trabajo, en turnos mañana y tarde, organizadas para que cada docente pueda participar a contra turno de su carga horaria, garantizando así la continuidad de las clases. Cabe destacar que en los días 16 y 18 de septiembre, las capacitaciones serán de manera presencial y se complementarán con un tramo virtual a través de la plataforma ministerial, el día 17.

Las inscripciones se realizarán el día domingo 7 (comisión 1), lunes 8 (comisión 2), martes 9 (comisión 3), miércoles 10 (comisión 4), jueves 11(comisión 5) y viernes 12 (comisión 6), a través del sitio capacitaciondocente.educaciontuc.gov.ar.

La evaluación final se habilitará el 19 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 26 del mismo mes, también en formato virtual. El congreso cuenta con resolución ministerial, otorgando puntaje docente.

Entre los disertantes de renombre nacional e internacional que formarán parte de esta primera edición se destacan: Valeria Abusamra, María José Borsani, Diego Chichizola, Carola Hermida, Laura García, Luis Ángel Roldán, Emiliano Pereiro, Alejandro Artopoulos, Beatriz Diuk, Daniel Feldman, Patricia Mejalelaty y Celia Rosemberg.

El evento convoca a celebrar la profesión en el mes de la docencia, con el objetivo de generar un espacio de reflexión colectiva sobre los desafíos actuales de la alfabetización en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.